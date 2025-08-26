Hayalimdeki Düğün oyuncuları kimler konusu ne?

İstanbul
26 Ağustos Salı akşamı Hayalimdeki Düğün filmi Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Jason Moore'un yönettiği yapım 2022 yılında vizyona girdi.
Filmin senaryosu ise Mark Hammer'a ait.
Ekran başındaki izleyiciler tarafından Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.
2022 yapımı film, Jason Moore tarafından yönetiliyor ve başrollerinde Jennifer Lopez ve Josh Duhamel gibi ünlü isimler yer alıyor.
Genç bir çift olan Darcy ve Tom dünya evine girmeye karar verir.
Bu inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir.
Düğünde konuklardan birisi rehin alınınca işler tamamen karışır.
Jennifer Lopez
Josh Duhamel
Lenny Kravitz
Jennifer Coolidge
Sônia Braga
D’Arcy Carden
Callie Hernandez