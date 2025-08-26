Hayalimdeki Düğün oyuncuları kimler konusu ne?

26 Ağustos Salı akşamı Hayalimdeki Düğün filmi Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Jason Moore'un yönettiği yapım 2022 yılında vizyona girdi.

Filmin senaryosu ise Mark Hammer'a ait.

Ekran başındaki izleyiciler tarafından Hayalimdeki Düğün konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

2022 yapımı film, Jason Moore tarafından yönetiliyor ve başrollerinde Jennifer Lopez ve Josh Duhamel gibi ünlü isimler yer alıyor.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU NE?

Genç bir çift olan Darcy ve Tom dünya evine girmeye karar verir.

Bu inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir.

Düğünde konuklardan birisi rehin alınınca işler tamamen karışır.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN OYUNCULARI KİMLER?

Jennifer Lopez

Josh Duhamel

Lenny Kravitz

Jennifer Coolidge

Sônia Braga

D’Arcy Carden

Callie Hernandez