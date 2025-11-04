Hisseli evi, arsası olan TOKİ’ye başvurabilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi”ne ilişkin vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Bakan Kurum, başvuru şartlarından teslim sürecine kadar projeye dair tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLECEK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecek “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan proje için başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Hak sahipliği kuraları ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 arasında çekilecek. Başvuru yapacak kişiler arasında 18 yaşını doldurmuş, son 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisi, eşi veya çocukları adına kayıtlı konutu bulunmayan kişiler yer alacak.

Başvuru sahiplerinin gelir durumu da önemli kriterlerden biri olacak. İstanbul’da yaşayanlar için hane halkı aylık net geliri 145 bin TL’yi, diğer illerde ise 127 bin TL’yi aşmamalı. Şehit aileleri, gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler ve gençler için özel kontenjanlar ayrıldı. Bu kapsamda emekliler için yüzde 20, engelliler için yüzde 5, şehit yakınları ve gaziler için yüzde 5, 18-30 yaş arası gençler için yüzde 20, üç ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10 kontenjan bulunacak.

GURBETÇİLER TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, projeye doğrudan başvuramayacak. Bakan Murat Kurum, projede ikamet şartı bulunduğunu belirterek, yalnızca Türkiye’de yaşayan ve burada ikamet eden vatandaşların başvuru yapabileceğini açıkladı. Bu şart, projenin amacına uygun olarak, ülke içinde ev sahibi olmayan vatandaşların konut sahibi olmasını sağlamak için getirildi.

Projede ikamet şartı, başvuru yapılacak yerin adrese dayalı kayıt sistemine göre belirleniyor. Başvuru döneminden geriye doğru en az bir yıldır ilgili il veya ilçede ikamet ediyor olmak gerekiyor. Ancak deprem bölgesindeki 11 il için bu kural esnetilerek, nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde bulunması yeterli sayılacak. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri için ise proje ilinde en az üç yıl ikamet şartı aranacak.

HİSSELİ EVİ OLAN TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Bağımsız tapusu olmayan ancak ailesinden hisseli ev veya arsa kalan vatandaşlar da başvuru yapabilecek. Bakan Kurum, hisseli taşınmazlarda başvuru sahibine düşen payın belediye rayiç bedeline göre 1 milyon TL’yi aşmaması gerektiğini açıkladı. Bu durumda hisseli mülkü olan vatandaş, belirtilen sınırın altında kalıyorsa projeye başvurabilecek. Şehit aileleri ve terör, harp ve vazife malulleri ise bu şarttan muaf tutulacak.

Yapı kayıt belgesi bulunan bir gayrimenkulü olan kişiler ise projeden yararlanamayacak. Bakan Kurum, yapı kayıt belgesi olanların zaten bir mülk sahibi sayıldığını belirterek, bu kişilerin “Yüzyılın Konut Projesi”ne başvuramayacağını ifade etti. Ayrıca konutu ya da arsası tamamen kendi üzerine kayıtlı olan vatandaşlar da başvuru hakkına sahip olmayacak.

KURADA EV ÇIKMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALABİLECEK Mİ?

Projede kura sonucunda ev sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri iade edilecek. Bakan Murat Kurum, çekilişlerin il il yapılacağını, örneğin Ankara’daki kuraların tamamlanmasının ardından ev sahibi olamayan kişilerin ücretlerinin ertesi gün hesaplarına geri yatırılacağını söyledi. Kurada çıkan vatandaşlar ise süreci devam ettirerek konut hakkı elde edecek.

Başvuru işlemleri Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda sistemin verdiği IBAN’a EFT, havale ya da ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Süresi içinde ödeme yapılmayan başvurular geçersiz sayılacak.