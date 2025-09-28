HMGS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor? Bugün 2 sınav gerçekleştirilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün hukuk fakültesi mezunlarının girdiği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) gerçekleştiriliyor.

İki sınavda bugün saat 10.15'te başladı. Sınavların başlamasının ardından adayların yakınları HMGS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

HMGS SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 10.15'te başlayan HMGS sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Adayların bu soruları çözmeleri için 155 dakika süreleri olacak. HMGS sınavı saat 12.50'de ise bitecek.

HMGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

HMGS sınavı toplam 155 dakika sürecek. Adaylar sınav süresinin ilk 115 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonlarını terk edemeyecek. Sınavı daha erken sona eren adaylar ise ilk 115 dakika sona erene kadar sınav binasında bekletilecek.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

HMGS ve İYÖS sınavının sonuçları ise ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçları öğrenebilecekler.