House of the Dragon yeni sezon ne zaman?

ame of Thrones evreninde geçen ve büyük ilgi gören House of the Dragon dizisinin yeni sezonu için heyecan dorukta.

Çekimlerin başlamasıyla birlikte hayranlar, dizinin geleceğine dair yeni detayları merak ediyor.

HOUSE OF THE DRAGON YENİ SEZON NE ZAMAN?

House of the Dragon dizisinin 3. sezon çekimleri 2025 yılının ilk çeyreğinde başladı.

Bu, dizinin hayranları için uzun zamandır beklenen bir haber oldu.

HBO tarafından hazırlanan yeni sezonun 2026 yazında yayınlanması bekleniyor.

Ancak, dizinin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dizinin ortak yaratıcısı ve başyazarı Ryan Condal, yaptığı açıklamada dizinin dört sezon süreceğini belirtti.

Bu açıklama, dizinin hayranları için bir yol haritası niteliğinde.

Toplamda 8 bölümden oluşacak olan 3. sezonun kadrosunda Olivia Cooke, Matt Smith ve Emma D'Arcy gibi önemli isimler yer alıyor.