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 | Erdem Avsar

House of the Dragon yeni sezon ne zaman?

George R.R. Martin'in kitabından uyarlanan House of the Dragon dizisinin merakla beklenen yeni sezonunun yayın tarihi merak konusu oldu.

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House of the Dragon yeni sezon ne zaman?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 00:30

ame of Thrones evreninde geçen ve büyük ilgi gören House of the Dragon dizisinin yeni sezonu için heyecan dorukta.

Çekimlerin başlamasıyla birlikte hayranlar, dizinin geleceğine dair yeni detayları merak ediyor.

House of the Dragon yeni sezon ne zaman?

HOUSE OF THE DRAGON YENİ SEZON NE ZAMAN?

House of the Dragon dizisinin 3. sezon çekimleri 2025 yılının ilk çeyreğinde başladı.

Bu, dizinin hayranları için uzun zamandır beklenen bir haber oldu.

tarafından hazırlanan yeni sezonun 2026 yazında yayınlanması bekleniyor.

Ancak, dizinin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dizinin ortak yaratıcısı ve başyazarı Ryan Condal, yaptığı açıklamada dizinin dört sezon süreceğini belirtti.

Bu açıklama, dizinin hayranları için bir yol haritası niteliğinde.

Toplamda 8 bölümden oluşacak olan 3. sezonun kadrosunda Olivia Cooke, Matt Smith ve Emma D'Arcy gibi önemli isimler yer alıyor.

ETİKETLER
#yeni sezon
#HBO
#House Of The Dragon
#Gerçek Tarih
#Dört Sezon
#Yan Condal
#Olivia Cooke
#Aktüel
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