Hudutsuz Sevda Halil İbrahim karakterini Deniz Can Aktaş oynuyor

10 Kasım 2024 19:20 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 19:37

Now TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Halil İbrahim karakterinin kim olduğu gündeme geldi. İzleyiciler tarafından karakteri oynayan Deniz Can Aktaş kimdir, kaç yaşında soruları da araştırılıyor.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Asuman Dabak, Burak Sevinç'in yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk'ün oturduğu Hudutsuz Sevda dizisi her hafta perşembe günü ekranlara gelmeye devam ediyor.

2. sezonu yayınlanan dizinin izleyicileri Halil İbrahim karakterinin kim olduğunu araştırıyor.

HUDUTSUZ SEVDA HALİL İBRAHİM KİM?

Hudutsuz Sevda dizisinde Halil İbrahim karakteri küçüklüğünde babasını kaybetmesi üzerine İstanbul'da yaşamak zorunda kalıyor.

20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e tekrar dönen karakteri ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş oynuyor.

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Kastamonu İnebolulu olan ünlü oyuncu Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide başladı.

Daha sonra sırasıyla Hayat Bazen Tatlıdır, Nerdesin Birader, Avlu, Aşk Ağlatır, Menajerimi Ara ve Kasaba Doktoru adlı yapımlarda yol aldı.

2022 yılında ise Bandırma Füze Kulübü adlı filmde "Umut" karakterini oynadı.