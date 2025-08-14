Hurda araç teşviki ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi?

Türkiye'de araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme Meclis gündemine taşındı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in sunduğu kanun teklifi, eski araçların yenileriyle değiştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Teklif, 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yerli üretim sıfır kilometre araçların ÖTV'siz satın alınabilmesini öngörüyor.

Amaç, hem çevre dostu araç kullanımını teşvik etmek hem de yerli otomotiv sektörünü desteklemek.

Düzenleme ile hava kirliliğinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, tüketicilerin daha uygun koşullarla çevreci araçlara erişebilmesi amaçlanıyor.

ÖTV İNDİRİMİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

20 yaş üstü araçlara ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifi henüz yasalaşmadı.

Teklif, TBMM'de komisyon görüşmelerinden geçtikten sonra kabul edilirse yürürlüğe girecek.

MHP tarafından da benzer bir şekilde 25 yaş ve üzeri araçlar için ÖTV indirimi teklifi sunulduğu biliniyor.

Bu tekliflerin de Meclis gündeminde değerlendirilmesi bekleniyor.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER?

Teklife göre, 20 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlar, motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyen ve en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip sıfır kilometre araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek.

Bu kapsamda Fiat, Renault, TOGG gibi markaların yerli üretim modelleri muafiyet kapsamında değerlendirilebilecek.

Düzenlemenin 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olması öngörülüyor.