Editor
Editor
 Erdem Avsar

Hurda araç teşviki ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi?

20 yaş üstü araç sahiplerini ilgilendiren ÖTV muafiyeti düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde, hurdaya ayrılan araçların yerine yerli üretim sıfır araçlar ÖTV'siz alınabilecek.

Hurda araç teşviki ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi?
Türkiye'de araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir Meclis gündemine taşındı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in sunduğu kanun teklifi, eski araçların yenileriyle değiştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Teklif, 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yerli üretim sıfır kilometre araçların 'siz satın alınabilmesini öngörüyor.

Amaç, hem dostu araç kullanımını teşvik etmek hem de yerli otomotiv sektörünü desteklemek.

Düzenleme ile hava kirliliğinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, tüketicilerin daha uygun koşullarla çevreci araçlara erişebilmesi amaçlanıyor.

Hurda araç teşviki ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi?

ÖTV İNDİRİMİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

20 yaş üstü araçlara ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifi henüz yasalaşmadı.

Teklif, TBMM'de komisyon görüşmelerinden geçtikten sonra kabul edilirse yürürlüğe girecek.

MHP tarafından da benzer bir şekilde 25 yaş ve üzeri araçlar için ÖTV indirimi teklifi sunulduğu biliniyor.

Bu tekliflerin de Meclis gündeminde değerlendirilmesi bekleniyor.

Hurda araç teşviki ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi?

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER?

Teklife göre, 20 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlar, motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyen ve en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip sıfır kilometre araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek.

Bu kapsamda Fiat, Renault, TOGG gibi markaların yerli üretim modelleri muafiyet kapsamında değerlendirilebilecek.

Düzenlemenin 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olması öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

20 yaş üstü aracı olan herkes ÖTV muafiyetinden yararlanabilir mi?
Hayır, ÖTV muafiyetinden yararlanmak için aracın 20 yaş ve üzerinde olması, hurdaya çıkarılması ve yerine alınacak aracın belirli şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca, teklifin yasalaşması gerekmektedir.
