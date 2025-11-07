Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Huriye Helvacı bulundu mu nasıl kayboldu? 5 yaşındaki oğluyla kayıplara karıştı

43 yaşındaki kadın Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki evladı Osman Helvacı’dan, evlerinden ayrıldıkları günden bu yana hiçbir haber alınamıyor. Huriye Helvacı ve oğlunun kaybolması, gündemin en fazla konuşulan konularından biri haline geldi.

Huriye Helvacı bulundu mu nasıl kayboldu? 5 yaşındaki oğluyla kayıplara karıştı
Huriye Helvacı ve henüz 5 yaşındaki küçük oğlu Osman Helvacı, geçtiğimiz pazar günü (2 Kasım 2025) öğleden sonra ikamet ettikleri konutlarından çıktıktan sonra adeta ortadan kayboldu.

Ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı bildirim üzerine 'da geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve komando timleri, zorlu doğa koşullarına rağmen anne ve oğlunu bulmak için ve çevresindeki ormanlık bölgede çalışmaları kesintisiz sürdürüyor.

Huriye Helvacı bulundu mu nasıl kayboldu? 5 yaşındaki oğluyla kayıplara karıştı

HURİYE HELVACI BULUNDU MU?

Bozkurt ilçe merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali köyü yoluna dönerken bir güvenlik kamerasına görüntülendikleri tespit edildi.

Ekiplerin üzerinde durduğu öncelikli olasılık, anne ve oğlunun mevsimlik bir etkinlik olan mantar toplama amacıyla ormanlık alana girmiş olabilecekleri yönünde.

Geçen günlere rağmen herhangi bir iz ya da bulguya ulaşılamaması, kaygıları her geçen saat artırıyor.

Köy camilerinden yapılan anonslarla vatandaşlardan destek istenirken, gözler ve dualar Huriye ile Osman Helvacı’dan gelecek umutlu habere çevrilmiş durumda.

