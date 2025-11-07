Huriye Helvacı bulundu mu nasıl kayboldu? 5 yaşındaki oğluyla kayıplara karıştı

Huriye Helvacı ve henüz 5 yaşındaki küçük oğlu Osman Helvacı, geçtiğimiz pazar günü (2 Kasım 2025) öğleden sonra ikamet ettikleri konutlarından çıktıktan sonra adeta ortadan kayboldu.

Ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı bildirim üzerine Kastamonu'da geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve komando timleri, zorlu doğa koşullarına rağmen anne ve oğlunu bulmak için Bozkurt ve çevresindeki ormanlık bölgede çalışmaları kesintisiz sürdürüyor.

HURİYE HELVACI BULUNDU MU?

Bozkurt ilçe merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali köyü yoluna dönerken bir güvenlik kamerasına görüntülendikleri tespit edildi.

Ekiplerin üzerinde durduğu öncelikli olasılık, anne ve oğlunun mevsimlik bir etkinlik olan mantar toplama amacıyla ormanlık alana girmiş olabilecekleri yönünde.

Geçen günlere rağmen herhangi bir iz ya da bulguya ulaşılamaması, kaygıları her geçen saat artırıyor.

Köy camilerinden yapılan anonslarla vatandaşlardan destek istenirken, gözler ve dualar Huriye ile Osman Helvacı’dan gelecek umutlu habere çevrilmiş durumda.