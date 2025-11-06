Hüseyin Bayraktar kimdir nereli? AVM’lerin babası hayatını kaybetti

Türkiye'de modern alışveriş anlayışının öncülerinden biri olarak görülen iş insanı Hüseyin Bayraktar, 89 yaşında yaşamını kaybetti.

Bayraktar Yatırım Holding'in Onursal Başkanı olan Hüseyin Bayraktar, Türkiye'nin ilk AVM’si Galleria’yı inşa etmesinin yanı sıra, otomotiv, gayrimenkul ve ticaret alanlarında da önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

HÜSEYİN BAYRAKTAR KİM?

İş insanı Hüseyin Bayraktar, 1936 yılında Kayseri’de dünyaya geldi.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Bayraktar, Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk alışveriş merkezi Galleria Ataköy’ün yanı sıra Holiday Inn, Ataköy Marina, Apart Otel ve farklı birimleri kapsayan Ataköy Turizm Kompleksi’nin de mimarıydı.

Lassa (Brisa) firmasının kurucu ortaklarından biri olan Bayraktar, ayrıca Carousel ve Outlet Center projeleriyle de perakende dünyasında öncü bir rol üstlendi.