Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 alacak telefonları ve güncellemelerin tarihini duyurdu

Xiaomi tarafından Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak olan telefonlar açıklandı. Kullanıcılar tarafından HyperOS 3 ne zaman geleceği ise merak ediliyor. Xioami, Redmi ve Poco marka telefonlara HyperOS 3 güncellemesinin yayınlanma takvimi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 alacak telefonları ve güncellemelerin tarihini duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 10:55

Çinli teknoloji devi tarafından geçtiğimiz ay tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 3 resmi olarak tanıtılmıştı. Yeni işletim sisteminin tanıtılmasının ardından kullanıcıların heyecanlı bekleyişi başladı.

Kullanıcılar tarafından HyperOS 3 ne zaman geleceği ve güncellemeyi alacak olan telefonlar merak ediliyor.

HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 alacak telefonları ve güncellemelerin tarihini duyurdu

HYPEROS 3 NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi tarafından açıklanan bilgilere göre bu aydan itibaren Xiaomi, ve marka telefonlar HyperOS 3 güncellemesi almaya başlayacak. Kademeli bir şekilde gerçekleştirilecek olan 2026 Mart ayına kadar bütün telefonlara dağıtılmış olacak.

HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 alacak telefonları ve güncellemelerin tarihini duyurdu

HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ, REDMİ, POCO TELEFON MODELLERİ

HyperOS 3 güncellemesini alacak olan telefon modelleri ve güncelleme takvimi belli oldu.

Ekim-Kasım 2025

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi MIX Flip
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7
  • Poco X7 Pro
  • Poco X7 Pro Iron Man Edition
  • Poco X7
HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 alacak telefonları ve güncellemelerin tarihini duyurdu

Kasım-Aralık 2025

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 15
  • Redmi 14C
  • Redmi 13
  • Redmi 13x
  • Poco F6 Pro
  • Poco F6
  • Poco X6 Pro
  • Poco M7
  • Poco M6 Pro
  • Poco M6
  • Poco C75
HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 alacak telefonları ve güncellemelerin tarihini duyurdu

Aralık-Mart 2026

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12T Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi 15 5G
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 15C
  • Poco F5 Pro
  • Poco F5
  • Poco X6
  • Poco M7 Pro 5G
  • Poco C85
ETİKETLER
#xiaomi
#redmi
#poco
#güncelleme
#Android 16
#Hyperos 3
#Bu Telefonlar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.