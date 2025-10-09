HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 alacak telefonları ve güncellemelerin tarihini duyurdu

Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geçtiğimiz ay Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 3 resmi olarak tanıtılmıştı. Yeni işletim sisteminin tanıtılmasının ardından kullanıcıların heyecanlı bekleyişi başladı.

Kullanıcılar tarafından HyperOS 3 ne zaman geleceği ve güncellemeyi alacak olan telefonlar merak ediliyor.

HYPEROS 3 NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi tarafından açıklanan bilgilere göre bu aydan itibaren Xiaomi, Redmi ve Poco marka telefonlar HyperOS 3 güncellemesi almaya başlayacak. Kademeli bir şekilde gerçekleştirilecek olan güncelleme 2026 Mart ayına kadar bütün telefonlara dağıtılmış olacak.

HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ, REDMİ, POCO TELEFON MODELLERİ

HyperOS 3 güncellemesini alacak olan telefon modelleri ve güncelleme takvimi belli oldu.

Ekim-Kasım 2025

Xiaomi 15

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F7

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro Iron Man Edition

Poco X7

Kasım-Aralık 2025

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13x

Poco F6 Pro

Poco F6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M6 Pro

Poco M6

Poco C75

Aralık-Mart 2026