24°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazları duyurdu

Xiaomi, yeni Android 16 işletim sistemi arayüzü olan HyperOS 3 güncellemesini telefonlara getirmeye hazırlanıyor. Beta sürümü test edilen HyperOS 3'ün ne zaman geleceği gündem oldu. Xiaomi kullanıcıları tarafından HyperOS 3 güncellemesi alacak telefonlar merak ediliyor.

HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazları duyurdu
'nin yeni arayüzü HyperOS 3 geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Arayüzün duyurulmasının ardından beta testleri başladı. Uyumlu cihazlara sahip olan kullanıcılar şimdiden Android 16 ve Hyperos 3 beta sürümünü kullanabiliyor.

Kararlı sürümü kullanmak isteyen kullanıcılar tarafından ise HyperOS 3 ne zaman geleceği merak ediliyor.

HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazları duyurdu

HYPEROS 3 NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi tarafından açıklanan bilgilere göre Çin'de 24 modele 2025 sonuna kadar HyperOS 3 güncellemesi alacak. İlk olarak 6 cihaza 15 Ekim 2025 tarihinde Android 16 ile birlikte HyperOS 3 güncellemesi getirilecek. Daha sonrasında ise 31 Ekim tarihinde ise 17 cihaz daha güncellemeyi alacak.

2025 yılının sonuna kadar ise firma 26 cihazın daha kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacağını duyurdu.

HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazları duyurdu

HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre ilk olarak 15 Ekim tarihinde güncellemeyi alacak 6 cihaz şöyle:

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Ultra
HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazları duyurdu

31 Ekim tarihinde HyperOS 3'ün kararlı sürümünü alacak olan cihazlar ise şöyle:

  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi
  • Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi
  • Xiaomi Watch S4 Sport
  • Xiaomi Watch S4
  • Xiaomi Watch S4 eSIM
  • Xiaomi Watch S4 41 mm
