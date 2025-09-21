HyperOS 3 ne zaman gelecek? Xiaomi HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazları duyurdu

Xiaomi'nin yeni Android 16 arayüzü HyperOS 3 geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Arayüzün duyurulmasının ardından beta testleri başladı. Uyumlu cihazlara sahip olan kullanıcılar şimdiden Android 16 ve Hyperos 3 beta sürümünü kullanabiliyor.

Kararlı sürümü kullanmak isteyen kullanıcılar tarafından ise HyperOS 3 ne zaman geleceği merak ediliyor.

HYPEROS 3 NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi tarafından açıklanan bilgilere göre Çin'de 24 modele 2025 sonuna kadar HyperOS 3 güncellemesi alacak. İlk olarak 6 cihaza 15 Ekim 2025 tarihinde Android 16 ile birlikte HyperOS 3 güncellemesi getirilecek. Daha sonrasında ise 31 Ekim tarihinde ise 17 cihaz daha güncellemeyi alacak.

2025 yılının sonuna kadar ise firma 26 cihazın daha kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacağını duyurdu.

HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre ilk olarak 15 Ekim tarihinde güncellemeyi alacak 6 cihaz şöyle:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Ultra

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

31 Ekim tarihinde HyperOS 3'ün kararlı sürümünü alacak olan cihazlar ise şöyle: