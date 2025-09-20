İbra edilmek ne demek? Ali Koç ve yönetimi için ibra kararı çıktı

Fenerbahçe Kulübünde düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, idari ve mali açıdan ibra edildi.

Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi doğrultusunda oy kullandı.

İBRA ETMEK NEDİR?

İbra, çoğunlukla şirketlerin hesap verme sürecinde demokratik bir denetim aracı olarak kullanılır ve şirketin yönetim organlarının şeffaflığını sağlar.

Fakat, ibra etmek veya edilmek, hukuki ve kurumsal sisteme bağlı şekilde farklılık gösterebilir.

İBRA NE DEMEK?

İbra edilmek, yönetim için aklanmak yahut temize çıkmak anlamına gelir.

Futbol idaresi bağlamında ibra, kulüp yönetiminin faaliyetlerinin ve mali işlemlerinin genel kurul tarafından onaylanması demektir.

İbra edilmeyen yönetim mali ve idari yönden onay alamamış olur, bu durumda yönetim kurulu üyeleri hukuki ve ekonomik sorumluluklarla karşılaşabilir, güven yitimi yaşanır ve görevden çekilme ihtimali doğabilir.