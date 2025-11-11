Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Ömer Faruk Dogan

İçeceklerin kutusunun kapağındaki küçük deliğin dehası: Meğerse amacı pipet tutmak değilmiş!

İçeceklerin kutusunun kapağındaki küçük deliğin, yaygın kanının aksine pipet tutacağı olarak tasarlanmadığı ortaya çıktı. Peki neden her kutuya delik yerleştiriliyor? İşte cevabı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 17:11

Çoğumuz, bir gazlı içeceğin kutusunu açarken minik kapağına dönüp bakmayız bile. Oysa kapağın üst kısmına yakın yerde bulunan küçük deliğin ardında, düşündüğümüzden çok daha zekice bir hikaye gizli. O deliğin neden var olduğunu öğrendiğinizde içeceklerin kutusuna bir daha asla aynı gözle bakmayabilirsiniz.

İçeceklerin kutusunun kapağındaki küçük deliğin dehası: Meğerse amacı pipet tutmak değilmiş!

KAPAKTAKİ DELİĞİN ASIL AMACI NE?

Yıllardır, pek çok kişi kapağın deliğinin, kapak açıldıktan sonra içecek deliğinin üzerine döndürülerek bir pipet tutacağı olarak tasarlandığını varsaydı. Oysa o küçük metal halkanın asıl amacı çok daha ustaca.

Leravi'ye göre, delik bir kaldıraç mekanizmasının parçası olarak tasarlandı ve kutuyu açmayı kolaylaştırıyor. Parmağınızı kapağın altına kaydırdığınızda, basıncı dağıtıyor ve alüminyum üst kısmı minimum çabayla kaldırıp delmenizi sağlıyor.

İçeceklerin kutusunun kapağındaki küçük deliğin dehası: Meğerse amacı pipet tutmak değilmiş!

Aynı zamanda üreticilerin daha hafif bir alüminyum şerit kullanmasına izin vererek, her yıl üretilen milyonlarca kutu başına malzeme tasarrufu sağlamasına olanak tanıyor. Daha az alüminyum kullanarak, şirketler maliyetleri düşürürken çevresel etkiyi de azaltıyor.

ETİKETLER
#Çevre Koruma
#Gazetecilik Etiketleri
#Soulution Dizayn
#Malzeme Tasarrufu
#Tüketici Bilgisi
#Yapı Tasarım
#Mühendislik Mucizeleri
#Aktüel
