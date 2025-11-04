İlkay Gündoğan Ajax Galatasaray maçında oynayacak mı, var mı? Sakatlık durumu gündemde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta oynanacak olan mücadeleler kapsamında Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Taraftaralar tarafından heyecanla beklenen mücadeleye sayılı saatler kala İlkay Gündoğan'ın durumu gündeme geldi.

İlkay Gündoğan Ajax - Galatasaray maçında oynayacak mı, var mı soruları sorulmaya başlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN AJAX - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI, VAR MI?

İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında karşılaştığı Bodo/Glimt maçının öncesinde yapılan antrenmanda sakatlanmıştı. Geçirdiği sakatlık nedeniyle Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçlarını kaçıran İlkay Gündoğan'ın tedavisi hala devam ediyor. Bu sebepten dolayı yıldız futbolcu Ajax deplasmanında da forma giyemeyecek.

İLKAY GÜNDOĞAN SAKATLIK DURUMU, KAÇ MAÇ YOK?

Galatasaray tarafından İlkay Gündoğan'ın arka adalesinden sakatlandığı açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun 1 Aralık'ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor. Bu süre zarfında Ajax, maçının yanı sıra İlkay Gündoğan Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise maçlarında da forma giyemeyecek.

İlkay Gündoğan'ın sakatlığıyla ilgili Galatasaray tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır."