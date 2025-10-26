Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İlkay Gündoğan, Singo Galatasaray Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında Galatasaray kendi evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan, Singo Galatasaray - Göztepe maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevabını araştırılmaya başlandı. Galatasaray - Göztepe eksikler, cezalılar ve sarı kart sınırında olan futbolcular belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlkay Gündoğan, Singo Galatasaray Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 12:13

bugün RAMS Park'ta ile karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından , Singo Galatasaray - Göztepe maçında neden yok, oynamıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İlkay Gündoğan, Singo Galatasaray Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın bu sezon Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den kadrosuna kattığı deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesinde yapılan antrenmanda sakatlandı.

Sağ arka adalesinde ağrı hisseden futbolcu Bodo/Glimt maçında forma giyememişti. İlkay Gündoğan sakatlığının devam etmesinden dolayı Galatasaray - Göztepe maçında oynamıyor.

İlkay Gündoğan, Singo Galatasaray Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından İlkay Gündoğan'ın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır."

İlkay Gündoğan, Singo Galatasaray Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

SİNGO GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 8. haftası kapsamında oynadığı Beşiktaş derbisinde Wilfried Singo karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

İlkay Gündoğan, Singo Galatasaray Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

Sarı-kırmızılı kulüp konuyla ilgili açıkalmasında Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiğini duyurmuştu. Singo'nun sakatlığı devam ettiği için Galatasaray - Göztepe maçında oynamıyor.

Singo'nun durumuyla ilgili Galatasaray tarafından yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İlkay Gündoğan, Singo Galatasaray Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

GALATASARAY - GÖZTEPE KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Galatasaray - Göztepe maçında Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan'ın haricinde sarı-kırmızılılarda herhangi bir eksik bulunmuyor. Lucas Torreira ve Davinson Sanchez ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kart görmeleri durumunda Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.

ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#göztepe
#sakatlık
#Singo
#Türkfutbol
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.