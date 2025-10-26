İlkay Gündoğan, Singo Galatasaray Göztepe maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

Galatasaray bugün RAMS Park'ta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan, Singo Galatasaray - Göztepe maçında neden yok, oynamıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın bu sezon Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den kadrosuna kattığı deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesinde yapılan antrenmanda sakatlandı.

Sağ arka adalesinde ağrı hisseden futbolcu Bodo/Glimt maçında forma giyememişti. İlkay Gündoğan sakatlığının devam etmesinden dolayı Galatasaray - Göztepe maçında oynamıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından İlkay Gündoğan'ın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır."

SİNGO GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 8. haftası kapsamında oynadığı Beşiktaş derbisinde Wilfried Singo karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp konuyla ilgili açıkalmasında Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiğini duyurmuştu. Singo'nun sakatlığı devam ettiği için Galatasaray - Göztepe maçında oynamıyor.

Singo'nun sakatlık durumuyla ilgili Galatasaray tarafından yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY - GÖZTEPE KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Galatasaray - Göztepe maçında Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan'ın haricinde sarı-kırmızılılarda herhangi bir eksik bulunmuyor. Lucas Torreira ve Davinson Sanchez ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kart görmeleri durumunda Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler.