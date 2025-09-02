Menü Kapat
31°
 Hüseyin Bahcivan

İlkay Gündoğan uçak takip kodu! İlkay Gündoğan uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek?

Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Uğurcan Çakır'ın ardından sarı-kırmızılılar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği merak ediliyor. Tecrübeli futbolcunun uçak takip kodu gündem oldu.

'nde oyuncu listelerinin bildirilmesine saatler kala bir ismi daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 'de forma giyen tecrübeli oyuncu ile anlaştı.

İlkay Gündoğan'ın uçağının İngiltere'den kalkarak İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği merak ediliyor.

İLKAY GÜNDOĞAN UÇAĞI İSTANBUL'A NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İlkay Gündoğan sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için İngiltere'den İstanbul'a doğru yola çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İlkay Gündoğan'ı taşıyan uçak bugün saat 16.05 sıralarında İstanbul'a iniş gerçekleştirecek.

İLKAY GÜNDOĞAN UÇAK TAKİP KODU

İlkay Gündoğan'ın uçak takip kodu henüz belli olmadı. Yıldız futbolcunun uçağının takip kodu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

İLKAY GÜNDOĞAN UÇAK TAKİBİ NASIL YAPILIR?

İlkay Gündoğan'ı getiren uçağın kodu belli olduktan sonra FlightRadar24 ve benzeri siteler aracılığıyla rotası takip edilebilecek.

İLKAY GÜNDOĞAN İSTATİSTİKLERİ

İlkay Gündoğan 2024-2025 sezonunda Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve EFL Cup olmak üzere toplam 54 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 bin 359 dakika süre alan tecrübeli futbolcu 5 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

İlkay Gündoğan'ın kariyeri boyunca forma giydiği takımlar ise şöyle:

  • Shalke Altyapısı
  • Hebler 06 Altyapısı
  • SSV Buer Altyapısı
  • Bochum U17
  • Bochum U19
  • Nirnberg
  • Dortmund
  • Manchester City
  • Barcelona
