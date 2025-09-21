Menü Kapat
24°
 Hüseyin Bahcivan

İlkin Aydın milli takımdan çıkarıldı mı? Sosyal medyada iddia ediliyor

A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından İlkin Aydın'ın milli takımdan çıkarıldığına dair sosyal medyada iddialar ortaya atıldı. İddiaların ardından vatandaşlar İlkin Aydın milli takımdan çıkarıldı mı, neden sorularını araştırmaya başladı.

21.09.2025
21.09.2025
12:27

A Milli Kadın Takımımız geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2025 FIVB 'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın turnuvada yer alan oyuncularından İlkin Aydın'ın milli takımdan çıkarılıp çıkarılmadığı gündem oldu.

İLKİN AYDIN MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI MI?

İlkin Aydın'ın milli takımdan çıkarıldığında dair tarafından yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar asılsızdır.

İLKİN AYDIN KİMDİR?

İlkin Aydın, 5 Ocak 2000 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Artvinli olan İlkin Aydın, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

2015 yılında ilbank'ta voleybol kariyerine başlayan İlkin Aydın, daha sonra TVF Spor Lisesi'ne transfer oldu. Burada geçirdiği bir sezonun ardından 2017 yılından beri Galatasaray'ın voleybol takımında forma giymektedir.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın formasını ise ilk kez 2018 yılında giyen İlkin Aydın'ın milli takım ile kazandığı madalyalar şöyle:

  • 2021 Konya İslami Dayanışma Oyunları | Altın Madalya
  • 2021 Rimini Milletler Ligi | Bronz Madalya
  • 2021 sırbistan Avrupa Şampiyonası | Bronz Madalya
  • 2022 Cezayir Akdeniz Oyunları | Gümüş Madalya
  • 2023 Japonya Dünya Kupası | Altın Madalya
  • 2023 Arlington Milletler Ligi | Altın Madalya
  • 2023 Belçika Avrupa Şampiyonası | Altın Madalya
  • 2025 Tayland Dünya Şampiyonası | Gümüş Madalya
