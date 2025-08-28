İnsan yüzlü örümcek zehirli mi, zararlı mı? Yalova'da görülen örümceğin insana zarar verme durumu gündeme geldi

Bir vatandaşın evinin bahçesinde denk geldiği "insan yüzlü örümcek" kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Farklı bir tür olması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken örümcek halk arasında "insan yüzlü örümcek" olarak tanınıyor.

İNSAN YÜZLÜ ÖRÜMCEK ZEHİRLİ Mİ, ZARARLI MI?

Yalova'da bir evin bahçesinde karşımıza çıkan insan yüzlü örümcek kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Üzerinde bulunan insan yüz hatlarına benzer desenler nedeniyle insan yüzlü örümcek olarak adlandırılan canlı zehirli olmazken insan sağlığına herhangi bir zarar vermiyor. Bilimsel adı Thomisus onustus olan örümcek türü ülkemizde birçok bölgede görülebiliyor.

İNSAN YÜZLÜ ÖRÜMCEK İNSANA ZARAR VERİR Mİ?

