27°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

İnsan yüzlü örümcek zehirli mi, zararlı mı? Yalova'da görülen örümceğin insana zarar verme durumu gündeme geldi

Yalova'da yeniden görülen insan yüzlü örümcek türü görenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın bahçesinde denk geldiği insan yüzlü örümceğin beyaz renginde olması zehirli mi, insana zarar verir mi sorularını ardında getirdi. Yalova'da görülen insan yüzlü örümceğin zararları!

İnsan yüzlü örümcek zehirli mi, zararlı mı? Yalova'da görülen örümceğin insana zarar verme durumu gündeme geldi
Bir vatandaşın evinin bahçesinde denk geldiği "insan yüzlü " kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Farklı bir tür olması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken örümcek halk arasında "insan yüzlü örümcek" olarak tanınıyor.

İNSAN YÜZLÜ ÖRÜMCEK ZEHİRLİ Mİ, ZARARLI MI?

Yalova'da bir evin bahçesinde karşımıza çıkan insan yüzlü örümcek kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Üzerinde bulunan insan yüz hatlarına benzer desenler nedeniyle insan yüzlü örümcek olarak adlandırılan canlı zehirli olmazken insan sağlığına herhangi bir zarar vermiyor. Bilimsel adı Thomisus onustus olan örümcek türü ülkemizde birçok bölgede görülebiliyor.

İnsan yüzlü örümcek zehirli mi, zararlı mı? Yalova'da görülen örümceğin insana zarar verme durumu gündeme geldi

İNSAN YÜZLÜ ÖRÜMCEK İNSANA ZARAR VERİR Mİ?

Bilimse adı Thomisus onustus olan insan yüzlü örümcek kısa sürede sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Üzerindeki insan yüz hatlarına benzeyen desenlerden adını alan örümcek zehirli değildir. Örümcek türü ülkemizde birçok bölgede görülürken, genelde sıcak ve kuru iklimleri tercih ediyor. Kamuflaj olabilmesi nedeniyle çok fazla görülmezken Yalova'da bir vatandaşın objektifine yakalandı.

Sarıkız örümceği ile kedinin nefes kesen mücadelesi kamerada
#Doğa
#örümcek
#Insan Yüzlü Örümcek
#Thomisus Onustus
#Zehirli Örümcek
#Aktüel
