Instagram neden yüklenmiyor? Hikaye ve post paylaşımları açılmıyor

Instagram’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar sabah saatlerinden itibaren erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Özellikle uygulamada akış yenilenmediği ve mesajların gönderilemediği yönünde yoğun şikayetler geliyor.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Birçok kullanıcı, Instagram uygulamasına giriş yapmakta zorluk yaşadığını belirtti. Kullanıcıların en fazla karşılaştığı sorunlar arasında akış yenilenmeme, mesajların iletilememesi ve bildirimlerin ulaşmaması yer aldı. Downdetector verilerine göre şikayetlerin yüzde 51’i uygulama, yüzde 43’ü sunucu bağlantısı ve yüzde 6’sı internet sitesiyle ilgili.

Yaşanan erişim sıkıntısına dair Instagram cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde Google ya da Instagram’a yönelik bir erişim engeli kararının yer almadığı bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle kullanıcıların karşılaştığı erişim problemlerinin kaynağına dair net bir bilgilendirme bulunmuyor.

İNSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Kullanıcılar, sabah saatlerinden bu yana Instagram’ın normale dönmesini bekliyor. Ancak şirketten yapılan herhangi bir açıklama olmadığı için uygulamanın ne zaman düzeleceği bilinmiyor. Downdetector raporları, erişim sıkıntılarının günün ilk saatlerinden itibaren artış gösterdiğini ortaya koydu. Özellikle akış yenilenmeme hatası ve mesajların gönderilememesi, kullanıcıların uygulamayı verimli şekilde kullanamamasına neden oluyor.

İNSTAGRAM STORY VE GÖNDERİLER NEDEN YÜKLENMİYOR?

Instagram kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapsalar bile akış yenilenmediğini ve içeriklerin yüklenmediğini bildirdi. Story ve gönderiler açılmadığı gibi, mesajlar da karşı tarafa ulaşmıyor.

Şirketten konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmaması nedeniyle kullanıcılar net bir bilgiye sahip değil. Ancak bildirilen sorunların büyük bölümünün uygulama kaynaklı olması, gönderilerin ve story paylaşımlarının da yüklenememesine yol açıyor.