Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Instagram neden yüklenmiyor? Hikaye ve post paylaşımları açılmıyor

Instagram’a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar Instagram’da görsellerin ve videoların neden yüklenmediğini merak ediyor. Instagram kullanıcıları 8 Eylül 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren uygulamaya erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Özellikle akış yenileme hatasıyla karşılaşan kullanıcılar, mesajların gönderilemediğini ve bildirimlerin ulaşmadığını aktarıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Instagram neden yüklenmiyor? Hikaye ve post paylaşımları açılmıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 22:22

Instagram’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar sabah saatlerinden itibaren erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Özellikle uygulamada akış yenilenmediği ve mesajların gönderilemediği yönünde yoğun şikayetler geliyor.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Birçok kullanıcı, Instagram uygulamasına giriş yapmakta zorluk yaşadığını belirtti. Kullanıcıların en fazla karşılaştığı sorunlar arasında akış yenilenmeme, mesajların iletilememesi ve bildirimlerin ulaşmaması yer aldı. Downdetector verilerine göre şikayetlerin yüzde 51’i uygulama, yüzde 43’ü sunucu bağlantısı ve yüzde 6’sı internet sitesiyle ilgili.

Instagram neden yüklenmiyor? Hikaye ve post paylaşımları açılmıyor

Yaşanan erişim sıkıntısına dair Instagram cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde Google ya da Instagram’a yönelik bir erişim engeli kararının yer almadığı bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle kullanıcıların karşılaştığı erişim problemlerinin kaynağına dair net bir bilgilendirme bulunmuyor.

Instagram neden yüklenmiyor? Hikaye ve post paylaşımları açılmıyor

İNSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Kullanıcılar, sabah saatlerinden bu yana Instagram’ın normale dönmesini bekliyor. Ancak şirketten yapılan herhangi bir açıklama olmadığı için uygulamanın ne zaman düzeleceği bilinmiyor. Downdetector raporları, erişim sıkıntılarının günün ilk saatlerinden itibaren artış gösterdiğini ortaya koydu. Özellikle akış yenilenmeme hatası ve mesajların gönderilememesi, kullanıcıların uygulamayı verimli şekilde kullanamamasına neden oluyor.

Instagram neden yüklenmiyor? Hikaye ve post paylaşımları açılmıyor

İNSTAGRAM STORY VE GÖNDERİLER NEDEN YÜKLENMİYOR?

Instagram kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapsalar bile akış yenilenmediğini ve içeriklerin yüklenmediğini bildirdi. Story ve gönderiler açılmadığı gibi, mesajlar da karşı tarafa ulaşmıyor.

Instagram neden yüklenmiyor? Hikaye ve post paylaşımları açılmıyor

Şirketten konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmaması nedeniyle kullanıcılar net bir bilgiye sahip değil. Ancak bildirilen sorunların büyük bölümünün uygulama kaynaklı olması, gönderilerin ve story paylaşımlarının da yüklenememesine yol açıyor.

ETİKETLER
#sosyal medya
#erişim sorunu
#Instagram Hikayeleri
#Instagram Sorunları
#Instagram Sorunları
#Instagram Arıza
#Sosyal Medya Erişim Sorunu
#Uygulama Arızası
#Akış Yenilenmiyor
#Mesaj Gönderemiyorum
#Instagram Down
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.