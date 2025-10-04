İnternet çöktü mü, yavaşladı mı son dakika? X, Instagram ve telefon hatlarında hata bildirimi

X, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi uygulamalara anlık olarak erişim sağlayamayanlar internet çöktü mü merak ederken sosyal medyada paylaşımlar arttı.

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

4 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde birçok kişi sosyal medya hesabından internette sorun olduğuna dair paylaşım yaparken bazı kullanıcılar bağlantı hatasını paylaştı. Şu an için internet hatlarında sorun yaşanmıyor.

İNTERNET YAVAŞLADI MI?

Bugün akşam saatlerinde birçok uygulamaya giriş esnasında sorun yaşayan kullanıcılar internetin yavaşlama durumunu araştırdı. Şu an için herhangi bir sorun bulunmazken akşam saatlerinde kısa süreli yavaşlık yaşandı.

İNTERNETTE SORUN MU VAR?

4 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde anlık olarak internette bağlantı sorunu yaşadığını birçok kişi bildirirken şu an için sorun yaşanmıyor.