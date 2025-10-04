Türkiye'nin hacamat ve sülük tedavisindeki ilerleyişine DSÖ'den övgü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda Bütüncül Tıp temasıyla düzenlenen "3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"ne video mesajla katıldı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mesajında, geleneksel tıp alanındaki vizyoner liderliği için Emine Erdoğan'ı tebrik etti, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na da Türkiye'nin geleneksel bilgi ile sağlık inovasyonuna olan güçlü bağlılığını ortaya koyan çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Türkiye'nin, Anadolu'nun zengin kültürel mirasından beslenen köklü bir geleneksel tıp geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Dr. Tedros, son yıllarda hacamat ve sülük tedavisi gibi uygulamaların sertifikalandırılarak modern sağlık hizmetlerine entegre edilmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti. Dr. Tedros, Türkiye'nin bu süreçte, geleneksel bilgiyi koruma iradesini güvenlik, kalite ve modern sağlık hizmeti sunumuyla birleştirme kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.