Türkiye'nin hacamat ve sülük tedavisindeki ilerleyişine DSÖ'den övgü

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne online olarak katılarak Türkiye'nin hacamat ve sülük başta olmak üzere bu alandaki ilerleyişinden övgüyle söz etti.

04.10.2025
(DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sağlıklı Yüzyılı'nda Bütüncül Tıp temasıyla düzenlenen "3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"ne video mesajla katıldı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mesajında, geleneksel tıp alanındaki vizyoner liderliği için 'ı tebrik etti, Kemal Memişoğlu'na da Türkiye'nin geleneksel bilgi ile sağlık inovasyonuna olan güçlü bağlılığını ortaya koyan çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Türkiye'nin, Anadolu'nun zengin kültürel mirasından beslenen köklü bir geleneksel tıp geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Dr. Tedros, son yıllarda hacamat ve sülük tedavisi gibi uygulamaların sertifikalandırılarak modern sağlık hizmetlerine entegre edilmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti. Dr. Tedros, Türkiye'nin bu süreçte, geleneksel bilgiyi koruma iradesini güvenlik, kalite ve modern sağlık hizmeti sunumuyla birleştirme kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

