Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yağlı Güreş Ligi şampiyonlarını ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 21:16

Cumhurbaşkanı , Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile beraberindeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Ligi Boy birincilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulünde, sporcularla tek tek tokalaştı.

Buradaki konuşmasında, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni başpehlivanı olan ve 3'üncü kez başpehlivanlık kemerini kuşanan Orhan Okulu'ya başarılar dileyen Erdoğan, ikinci olan Feyzullah Aktürk'ü de tebrik ettiğini, gelecekte hedeflerine ulaşacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde birinci ve ikinci olan güreşçiler ile farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanları da tebrik ederek, muvaffakiyet temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yağlı Güreş Ligi şampiyonlarını ağırladı

Erdoğan, bu vesileyle isimlerini er meydanına altın harflerle yazdıran Kel Aliço, Koca Yusuf, Adalı Halil ve Kurtdereli Mehmet başta olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm pehlivanları rahmetle yad etti.

Geleneksel güreş dallarını yaşatmaya, güreşçilerin yanında olmaya güçlü şekilde devam ettiklerini belirten Erdoğan, Gençlik ve Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun bu noktada çok önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, finansman, tesisleşme ve altyapı başta olmak üzere bu alandaki desteklerini yıldan yıla artırdıklarını söyleyerek, "Ülkemizin her bölgesinde büyük bir ilgiyle takip edilen ata sporumuz yağlı güreşin yaygınlaştırılmasında büyük bir hassasiyet taşıyoruz. Pehlivanlarımızın ortaya koydukları emek ve mücadelenin yalnızca Kırkpınar'la sınırlı kalmaması için de gerekli adımları atıyoruz." dedi.

3 yıl önce başlattıkları ve Kırkpınar'ın yanı sıra Manavgat, Şahinbey, Seka Park, Ordu, Samsun, Kurtdere ve Elmalı olmak üzere 7 farklı organizasyonun yer aldığı Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin bunlardan biri olduğuna işaret eden Erdoğan, Kırkpınar'a katılma kotasının ligde elde edilen puanlara göre belirlenmesiyle birlikte Kırkpınar Yağlı Güreşi'nin adeta olimpiyat niteliği kazandığını vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray-Beşiktaş | DERBİ CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#Spor
#Türkiye
#recep tayyip erdoğan
#Yağlı Güreş
#Kırkpınar Güreşi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.