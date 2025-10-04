Menü Kapat
Futbol
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray-Beşiktaş | SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI

Galatasaray- Beşiktaş derbisi, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına oynanacak. Dev maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray-Beşiktaş | SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI
Burak Ayaydın
04.10.2025
04.10.2025
'de ve sahaya çıkıyor. Hakem olarak Yasin Kol'un düdük çalacağı , bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan; Eren Elmalı, Davinson, Singo, Sallai; Lemina, Torreira, Sara; Yunus Akgün, Sane, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1974217907220435074

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Udokhai, Jurasek; Ndidi, Orkun, Rafa Silva; Cerny, El-Bilal Toure, Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/1974217938388287976

GALATASARAY RAMS PARK'TA BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜN!

Galatasaray, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta 16. kez konuk ediyor. Bugüne kadar 15 maçın 11'ini sarı kırmızılılar kazanırken, Beşiktaş ise 2 kez sahadan galip ayrılmıştı.

Galatasaray-Beşiktaş | SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI

GALATASARAY'DA MORALLER YERİNDE

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve dünya devi Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde öz güven tazelemişti.

Galatasaray-Beşiktaş | SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI

BEŞİKTAŞ KRİTİK VİRAJDA

Trendyol Süper Lig'deki iddiasını sürdürmek için Galatasaray'ı yenmesi gereken Beşiktaş, derbide mağlup olması durumundaysa rakibinin tam 12 puan gerisinde kalacak.

Galatasaray-Beşiktaş | SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILFA ZİRVESİ

Derbi öncesinde formuyla dikkat çeken Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın en önemli kozlarından biri olarak görülüyor.

Galatasaray-Beşiktaş | SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE PRİM KRİTİĞİ

Süper Lig devleri için zorlu geçmesi beklenen maç, iki taraf adına da prim sürecini beraberinde getirdi! Esasen ise hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın, derbi özelinde yüksek rakamlı primler dağıtması bekleniyor.

Galatasaray-Beşiktaş | SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI

20 OYUNCU İLK KEZ BU DERBİDE SAHNE ALABİLİR!

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide 20 futbolcu, görev verilmesi halinde ilk kez iki ekip arasında oynanacak derbi maçında forma giymiş olacak.

Galatasaray-Beşiktaş | SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİNİN BİLET FİYATLARI NASILDI?
Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki heyecanlı mücadeleyi izlemek isteyenler, 2300 lira ile 50000 lira arasındaki seçenekleri değerlendirmişti.
#galatasaray
#galatasaray
#beşiktaş
#beşiktaş
#trendyol süper lig
#derbi
#derbi
#Futbol
