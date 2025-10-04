Galatasaray-Beşiktaş | SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş sahaya çıkıyor. Hakem olarak Yasin Kol'un düdük çalacağı derbi, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan; Eren Elmalı, Davinson, Singo, Sallai; Lemina, Torreira, Sara; Yunus Akgün, Sane, Osimhen.

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Udokhai, Jurasek; Ndidi, Orkun, Rafa Silva; Cerny, El-Bilal Toure, Abraham.

GALATASARAY RAMS PARK'TA BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜN!

Galatasaray, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta 16. kez konuk ediyor. Bugüne kadar 15 maçın 11'ini sarı kırmızılılar kazanırken, Beşiktaş ise 2 kez sahadan galip ayrılmıştı.

GALATASARAY'DA MORALLER YERİNDE

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve dünya devi Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde öz güven tazelemişti.

BEŞİKTAŞ KRİTİK VİRAJDA

Trendyol Süper Lig'deki iddiasını sürdürmek için Galatasaray'ı yenmesi gereken Beşiktaş, derbide mağlup olması durumundaysa rakibinin tam 12 puan gerisinde kalacak.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILFA ZİRVESİ

Derbi öncesinde formuyla dikkat çeken Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın en önemli kozlarından biri olarak görülüyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE PRİM KRİTİĞİ

Süper Lig devleri için zorlu geçmesi beklenen maç, iki taraf adına da prim sürecini beraberinde getirdi! Esasen ise hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın, derbi özelinde yüksek rakamlı primler dağıtması bekleniyor.

20 OYUNCU İLK KEZ BU DERBİDE SAHNE ALABİLİR!

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide 20 futbolcu, görev verilmesi halinde ilk kez iki ekip arasında oynanacak derbi maçında forma giymiş olacak.