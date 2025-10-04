Derbide Galatasaray'a üst üste kötü haberler!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray için Beşiktaş derbisi pek çok kötü sürprize sebep oldu. Aslan, kendi sahasındaki dev maça kötü gelişmelerle başladı ve zorlu bir mücadele verdi.
Galatasaray'ın derbideki savunma hattı için işler iyi gitmedi! İlk olarak Wilfried Singo sakatlanıp oyunu terk ederken, ardından ise Davinson Sanchez'den kırmızı kartlık bir hareket geldi ve ev sahibi sahada 10 kişi kaldı.
Derbiye kötü başlayan ve ardından da sahada 10 kişi kalan Galatasaray, Tammy Abraham'ın 12. dakikada attığı golle de ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştı.