Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Derbide Galatasaray'a üst üste kötü haberler!

Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, ev sahibi için çok kötü başladı. Esasen ise Galatasaray, daha derbinin ilk bölümünde savunmada eksik kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Derbide Galatasaray'a üst üste kötü haberler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 20:56

için derbisi pek çok kötü sürprize sebep oldu. Aslan, kendi sahasındaki dev maça kötü gelişmelerle başladı ve zorlu bir mücadele verdi.

Derbide Galatasaray'a üst üste kötü haberler!

GALATASARAY'DA HEM SAKATLIK HEM KIRMIZI KART!

Galatasaray'ın derbideki savunma hattı için işler iyi gitmedi! İlk olarak Wilfried Singo sakatlanıp oyunu terk ederken, ardından ise 'den kırmızı kartlık bir hareket geldi ve ev sahibi sahada 10 kişi kaldı.

GALATASARAY DERBİDE İLK YARIYI GERİDE KAPATTI!

Derbiye kötü başlayan ve ardından da sahada 10 kişi kalan Galatasaray, Tammy Abraham'ın 12. dakikada attığı golle de ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştı.

Derbide Galatasaray'a üst üste kötü haberler!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ DERBİNİN İLK YARISINDA NASILDI?
Kartal, mücadele gücü yüksek bir oyunla rakibine üstünlük kurmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk’ta menajerlik süreci: Galatasaray’ın hocasına Avrupa’dan kanca!
Hakan Çalhanoğlu transferinde büyük sürpriz: Süper Lig devinden kritik hamle!
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#beşiktaş
#beşiktaş
#trendyol süper lig
#davinson sanchez
#derbi
#derbi
#Wilfried Singo
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.