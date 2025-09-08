İnternet ne zaman düzelecek? 8-9 Eylül internet ve sosyal medyaya erişimde son durum

Sosyal medya ve çevrim içi platformlarda yaşanan erişim sorunları kullanıcıların gündemine oturdu. Resmi açıklamaların beklenmesine rağmen kullanıcılar, yaşanan problemin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

8 Eylül’de birçok kullanıcı, popüler sosyal medya platformlarına giriş yapmakta zorlandığını bildirdi. Özellikle WhatsApp, Instagram ve Twitter üzerinde bağlantı sorunları gündeme gelirken, paylaşımlar, videolar ve hikayelere erişim sağlanamadı. Instagram kullanıcıları, video ve reels içeriklerine giriş yapamadıklarını aktardı. Twitter’da ise takip edilen kişilerin paylaşımlarının görünmediği dile getirildi. YouTube tarafında ise ana sayfaya girişin mümkün olduğu, video izleme ve YouTube Music uygulamasının sorunsuz çalıştığı bildirildi.

Downdetector verilerine göre kullanıcı şikayetleri artış gösterdi ve sorunların devam ettiği belirtildi. Ancak internet yavaşlığının kaynağına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kullanıcılar, yaşanan sorunun ne kadar süreceğini yakından takip ediyor.

İNTERNET NEDEN ÇEKMİYOR, NEDEN YOK?

Kullanıcılar 8 Eylül itibarıyla sosyal medya platformlarına giriş yapmakta sorun yaşadıklarını dile getirdi. İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen bildirimlerde, internet bağlantısının sağlıklı çalışmadığı aktarıldı. Özellikle Instagram’da içerik paylaşımı, video yükleme ve hikaye izleme gibi özelliklerin devre dışı kaldığı ifade edildi. Twitter’da da kullanıcıların zaman akışında içeriklere ulaşamadığı bildirildi.

BTK’nın resmi internet sitesinde Google’a ilişkin herhangi bir erişim engeli kararı bulunmadığı bilgisi yer aldı. Ancak sosyal medya uygulamalarına erişimde yaşanan problemlerin ne zaman son bulacağına dair belirsizlik devam ediyor. Kullanıcıların raporlarına göre, sorun bazı bölgelerde daha yoğun şekilde hissediliyor.

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Gece saatlerinde başlayan erişim sorunlarıyla ilgili kullanıcılar, internetin normale dönmesini bekliyor. Sosyal medyada paylaşılan yorumlar, sorunun özellikle anlık mesajlaşma ve paylaşım uygulamalarında devam ettiğini gösteriyor. Kullanıcılar, uygulamalara girişte ya da içerik yükleme sırasında uzun süreli gecikmeler yaşadıklarını belirtiyor. Downdetector verilerinde yer alan hata raporları ise şikayetlerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

İNTERNET NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

8 Eylül’de başlayan sorunlar, kullanıcıların günlük internet kullanımını etkilemeye devam ediyor. Özellikle WhatsApp, Instagram ve Twitter üzerinde yaşanan kesintiler gündemin ilk sıralarına yerleşti. YouTube’un ise kısa süreli yaşanan erişim problemlerinin ardından yeniden sorunsuz çalıştığı bildirildi. Ancak sosyal medya uygulamalarında erişim sorunlarının devam ettiği aktarıldı.