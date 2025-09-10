İOKBS burs ödemeleri ne zaman başlıyor? Bursluluk ödeme takvimi

Bursluluk sınavı sonucunda destek almaya hak kazanan ortaokul 5,6,7,8. ve lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri, 12 ay süresince verilecek burs yardımından yararlanacak.
Bu doğrultuda İOKBS burs ödemeleri merak konusu oluyor.
Ödemeler her ay belli tarihlerde hesaplara aktarılacak.
2025 burs ödemesi başlangıç zamanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda açıklandı.
Buna göre;
“Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.”
İOKBS desteğinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
e-Okul’a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan öğrenciler, güvenlik adımında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, öğrenim görülen şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul’a erişim sağlayabiliyor.