26°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İOKBS burs ödemeleri ne zaman başlıyor? Bursluluk ödeme takvimi

MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS burs ödemesi takvimi, Eylül ayının başlamasıyla araştırılıyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 20:23

sonucunda destek almaya hak kazanan ortaokul 5,6,7,8. ve lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri, 12 ay süresince verilecek burs yardımından yararlanacak.

Bu doğrultuda İOKBS burs ödemeleri merak konusu oluyor.

Ödemeler her ay belli tarihlerde hesaplara aktarılacak.

2025 İOKBS BURSLULUK PARASI NE ZAMAN?

2025 burs ödemesi başlangıç zamanı tarafından yayımlanan kılavuzda açıklandı.

Buna göre;

“Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.”

İOKBS desteğinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı VBS sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

e-Okul’a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan öğrenciler, güvenlik adımında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, öğrenim görülen şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul’a erişim sağlayabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İOKBS burs ödemeleri her ay aynı gün mü yapılıyor?
Hayır, burs ödemeleri her ay belirlenen günlerde farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Öğrenciler, ödemelerin yatıp yatmadığını e-Okul VBS üzerinden kimlik bilgileriyle giriş yaparak öğrenebiliyor.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#e-okul
#bursluluk sınavı
#Iokbs Burs
#Burs Ödemeleri
#Öğrenci Bursları
#Aktüel
