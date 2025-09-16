Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Işık Ökte kimdir? Ekonomist Ökte neden gözaltına alındı?

Ekonomist unvanı ile bilinen Işık Ökte’nin, gözaltına alınmasının ardından yaşamı ve neden gözaltına alındığı ilgi odağı oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Işık Ökte kimdir? Ekonomist Ökte neden gözaltına alındı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 17:05

Ekonomi uzmanı Işık Ökte, 16 Eylül 2025 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı kararının ardından neden gözaltına alındığı ve biyografisi Google aramalarında üst sıralara yükseldi.

Işık Ökte kimdir? Ekonomist Ökte neden gözaltına alındı?

ÖKTE NİÇİN GÖZALTINA ALINDI?

Işık Ökte, 2025 senesinde 'da yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Toplamda 14 kişi, sermaye piyasalarında yapay fiyat hareketleri ve hisse senedi değerlerinde manipülasyon gerçekleştirerek küçük yatırımcıları zarara uğrattıkları gerekçesiyle itham ediliyor.

Işık Ökte kimdir? Ekonomist Ökte neden gözaltına alındı?

IŞIK ÖKTE KİMDİR?

Işık Ökte, eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra ABD'de Hamilton College’de ekonomi ve matematik eğitimi aldı.

New York Borsası'nda Broadway Trading şirketinde çalıştı.

Finansal danışman ve fon yöneticisi olarak görev üstlenen Ökte, sosyal medya platformlarında yaptığı piyasa yorumları ve önerileriyle geniş bir kitleye hitap etti.

Sıkça Sorulan Sorular

Işık Ökte’nin gözaltına alınmasına hangi iddialar sebep oldu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da yapay fiyat dalgalanmaları ve manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı ve Ökte bu kapsamda gözaltına alındı.
ETİKETLER
#yatırım
#borsa istanbul
#manipülasyon
#sermaye piyasası kurulu
#Işık Ökte
#Ekonomi Uzmanı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.