Işık Ökte kimdir? Ekonomist Ökte neden gözaltına alındı?

Ekonomi uzmanı Işık Ökte, 16 Eylül 2025 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı kararının ardından neden gözaltına alındığı ve biyografisi Google aramalarında üst sıralara yükseldi.

ÖKTE NİÇİN GÖZALTINA ALINDI?

Işık Ökte, 2025 senesinde Borsa İstanbul'da manipülasyon yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Toplamda 14 kişi, sermaye piyasalarında yapay fiyat hareketleri ve hisse senedi değerlerinde manipülasyon gerçekleştirerek küçük yatırımcıları zarara uğrattıkları gerekçesiyle itham ediliyor.

IŞIK ÖKTE KİMDİR?

Işık Ökte, eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra ABD'de Hamilton College’de ekonomi ve matematik eğitimi aldı.

New York Borsası'nda Broadway Trading şirketinde çalıştı.

Finansal danışman ve fon yöneticisi olarak görev üstlenen Ökte, sosyal medya platformlarında yaptığı piyasa yorumları ve yatırım önerileriyle geniş bir kitleye hitap etti.