İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Üniversiteli gençlerin yakından izlediği İŞKUR Gençlik Programı, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı.

Devlet üniversiteleriyle yapılan anlaşmalar kapsamında yürütülen proje, öğrencilerin kamu kurumlarında kısmi süreli olarak çalışma fırsatı elde etmesini sağlıyor.

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler başvurulardan faydalanabiliyor.

Haftada en fazla 3 güne kadar, günlük 7.5 saat olarak uygulanan programlarda katılımcılara programa katıldıkları her bir gün için bin 83 TL cep ödeneği, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter eşliğinde kura çekimi yapıyor.

Kura çekiminde adı belirlenen öğrenciler, kontenjanlara göre programa dâhil edilecek.

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ise yine üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor.

Her üniversite, kendi takvimine göre kura gününü ve sonuçların ilan edileceği tarihi resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor.

Kura sonuçları ve yerleştirme aşamasına dair en güncel veriler, genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden ve ALO 170 hattı aracılığıyla da öğrenilebiliyor.