Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

İŞKUR Gençlik Projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru yapan öğrenciler, sonuçların ne zaman, nasıl ve nereden sorgulanacağını araştırıyor.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
Üniversiteli gençlerin yakından izlediği İŞKUR Gençlik Programı, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı.

Devlet üniversiteleriyle yapılan anlaşmalar kapsamında yürütülen proje, öğrencilerin kamu kurumlarında kısmi süreli olarak çalışma fırsatı elde etmesini sağlıyor.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler başvurulardan faydalanabiliyor.

Haftada en fazla 3 güne kadar, günlük 7.5 saat olarak uygulanan programlarda katılımcılara programa katıldıkları her bir gün için bin 83 TL cep ödeneği, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter eşliğinde çekimi yapıyor.

Kura çekiminde adı belirlenen öğrenciler, kontenjanlara göre programa dâhil edilecek.

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih ise yine üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Her üniversite, kendi takvimine göre kura gününü ve sonuçların ilan edileceği tarihi resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor.

Kura sonuçları ve yerleştirme aşamasına dair en güncel veriler, genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden ve ALO 170 hattı aracılığıyla da öğrenilebiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvuru yapabiliyor?
Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitime devam eden tüm aktif öğrenciler programa başvuru yapabiliyor.
ETİKETLER
#üniversite öğrencileri
#kura
#kamu kurumları
#staj
#İşkur Gençlik Programı
#Kısmi Süreli Çalışma
#Öğrenci Ödeneği
#Aktüel
