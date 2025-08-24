İsmet Sayhan kimdir neden gözaltına alındı? MKE eski yönetim kurulu başkanıydı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında soruşturmayı genişletti.

Bu kapsamda, eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan'ın suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Sayhan, hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından Ankara'da emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

İSMET SAYHAN KİMDİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İsmet Sayhan'ın gözaltına alınmasının temelinde, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), ASSAN ve Sayhan'ın adının karıştığı bir olay yatıyor.

Bu olay, "TSK'nın yıllara sari top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" iddialarını içeriyor.

MKE tarafından yapılan suç duyurusunun yanı sıra, Sayhan'ın suç örgütü kapsamında da faaliyet yürüttüğü belirtildi. Polis ekipleri, Sayhan'ın evinde ve ofisinde arama yaptı.

Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.

MKE tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı duyurulmuştu.

Soruşturma kapsamında, gizli bilgilerin sızdırılması ve suç örgütüyle bağlantı iddiaları detaylı bir şekilde inceleniyor.