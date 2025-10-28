Menü Kapat
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

İstanbul 29 Ekim etkinlik programı 2025! Ücretsiz konserler ve etkinliklerin yeri duyuruldu

29 Ekim İstanbul etkinlik programı ve takvimi netleşti. Binlerce kişinin katılacağı İstanbul 29 Ekim etkinlik programına göre çeşitli aktiviteler ve ücretsiz konserler verilecek.

İstanbul 29 Ekim etkinlik programı 2025! Ücretsiz konserler ve etkinliklerin yeri duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
15:29
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
15:29

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli konserler verilecek. 'un birçok yerinde ücretsiz konserler verilecek.

29 EKİM İSTANBUL ETKİNLİK PROGRAMI 2025

28 Ekim Salı

18.00 : İBB Oda Müziği Topluluğu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

18.00 Sergi Turu / Şişli Atatürk Müzesi

19.00 Söyleşi: “Atatürk Evleri” – Kemal Eker / Şişli Atatürk Müzesi

İstanbul 29 Ekim etkinlik programı 2025! Ücretsiz konserler ve etkinliklerin yeri duyuruldu

29 Ekim Çarşamba

11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

12.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Hatıra Defteri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

14.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Sesleri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

17.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Düşüncesi, İlanı ve 102 Yıllık Serencamı” – Ersin Kalaycıoğlu / Metrohan

18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Şişli Atatürk Müzesi

18.00 Sergi Turu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

19.00 Söyleşi: “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” – Eray Yılmaz / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi

19.00 Söyleşi: “Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Kurucu Değerler ve Siyasal Krizler Ortamında Cumhuriyet’in İlanı: 102. Yılında Cumhuriyet’e Bakışlar” – Mehmet Ö. Alkan / Metrohan

19.00 Film Gösterimi: Bir Cumhuriyet Şarkısı / Beyoğlu Sineması

İstanbul 29 Ekim etkinlik programı 2025! Ücretsiz konserler ve etkinliklerin yeri duyuruldu

Beşiktaş Meydanı

19.40 DJ Ersin Şov / Beşiktaş Meydanı

20.35 Adım Anadolu Dans Topluluğu

21.45 “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay

Bağcılar Meydanı

19.40 DJ Performans

20.35 Ahiyan

22.20 İlyas Yalçıntaş

30 Ekim Perşembe

11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

15.00 Film Gösterimi: Atatürk / Beyoğlu Sineması

31 Ekim Cuma

15.00 Film Gösterimi: Atatürk 2 / Beyoğlu Sineması

İstanbul 29 Ekim etkinlik programı 2025! Ücretsiz konserler ve etkinliklerin yeri duyuruldu

İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİK PROGRAMI MİNİATÜRK

Miniatürk – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama

Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu

12.00 - 12.30 – Amfi: Zumba Kids

12.30 - 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi

13.00 - 14.00 – Amfi: Bando Kortej

14.00 - 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi

15.00 - 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu

16.00 - 16.30 – Atölye Alanı:İnteraktif Çizgi Film

16.30- 17.00 - Amfi: Cumhuriyet Valsi

Panorama 1453 Tarih Müzesi – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama

13.00 - 14.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi

14.00 - 15.00 –Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi

15.00 - 16.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi

Yerebatan Sarnıcı – Cumhuriyet Bayramı Konseri

20.00 - 21.00 – Koro İstanbul Konseri (Ücretsiz giriş uygulaması geçerli olmayacak)

Diğer

