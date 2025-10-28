İstanbul 29 Ekim etkinlik programı 2025! Ücretsiz konserler ve etkinliklerin yeri duyuruldu

Kategoriler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli konserler verilecek. İstanbul'un birçok yerinde ücretsiz konserler verilecek.
28 Ekim Salı
18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
18.00 Sergi Turu / Şişli Atatürk Müzesi
19.00 Söyleşi: “Atatürk Evleri” – Kemal Eker / Şişli Atatürk Müzesi
29 Ekim Çarşamba
11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
12.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Hatıra Defteri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
14.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Sesleri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
17.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Düşüncesi, İlanı ve 102 Yıllık Serencamı” – Ersin Kalaycıoğlu / Metrohan
18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Şişli Atatürk Müzesi
18.00 Sergi Turu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
19.00 Söyleşi: “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” – Eray Yılmaz / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi
19.00 Söyleşi: “Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Kurucu Değerler ve Siyasal Krizler Ortamında Cumhuriyet’in İlanı: 102. Yılında Cumhuriyet’e Bakışlar” – Mehmet Ö. Alkan / Metrohan
19.00 Film Gösterimi: Bir Cumhuriyet Şarkısı / Beyoğlu Sineması
Beşiktaş Meydanı
19.40 DJ Ersin Şov / Beşiktaş Meydanı
20.35 Adım Anadolu Dans Topluluğu
21.45 “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay
Bağcılar Meydanı
19.40 DJ Performans
20.35 Ahiyan
22.20 İlyas Yalçıntaş
30 Ekim Perşembe
11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
15.00 Film Gösterimi: Atatürk / Beyoğlu Sineması
31 Ekim Cuma
15.00 Film Gösterimi: Atatürk 2 / Beyoğlu Sineması
Miniatürk – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama
Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu
12.00 - 12.30 – Amfi: Zumba Kids
12.30 - 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi
13.00 - 14.00 – Amfi: Bando Kortej
14.00 - 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi
15.00 - 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu
16.00 - 16.30 – Atölye Alanı:İnteraktif Çizgi Film
16.30- 17.00 - Amfi: Cumhuriyet Valsi
Panorama 1453 Tarih Müzesi – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama
13.00 - 14.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi
14.00 - 15.00 –Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi
15.00 - 16.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi
Yerebatan Sarnıcı – Cumhuriyet Bayramı Konseri
20.00 - 21.00 – Koro İstanbul Konseri (Ücretsiz giriş uygulaması geçerli olmayacak)
Diğer