İstanbul Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 3 Kasım İSKİ su kesintileri listesi

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 Kasım 2025 Pazartesi günü su kesintisi meydana geldi. İSKİ tarafından su kesintileriyle ilgili arıza açıklaması yapıldı. Vatandaşlar tarafından İstanbul Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintilerine neden olan arızaların tahmini bitiş tarihini açıkladı.

İSTANBUL BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 3 KASIM?

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı olan Osmaniye Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ tarafından aktarılan bilgilere göre su kesintisi saat 13.17 sıralarında başladı. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanan su kesintisinin tahmini olarak saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ 3 KASIM

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Beyoğlu ilçesinin ise Bedrettin, Cami Kebir, Kocatepe ve Çatma Mescit Mahalleleri'nde su kesintisi meydana geldi.

İSKİ konuyla ilgili açıklamasında "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası" olduğunu duyurdu. Arızanın saat 16.30 civarında giderileceği ve bölgeye tekrardan suların verileceği belirtiliyor.

İSTANBUL KAĞITHANE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kağıthane ilçesinin Emniyetevler Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı su kesintisi saat 14.45 sıralarında başladı. Kesinin saat 19.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ 3 KASIM

3 Kasım 2025 Pazartesi günü İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı olan Büyükdere, Kazım Karabekir Paşa, Maden, PTT Evleri, Rumeli Kavağı, Merkez, Çayırbaşı ve Yeni Mahalle bölgelerinde saat 12.17 sıralarında kesinti meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin saat 18.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 KASIM

İstanbul'un Silivri ve Beykoz ilçelerine bağlı bazı mahallelerde de bugün su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı su kesintilerinden etkilenen mahalleler şöyle:

Beykoz su kesintisi

Anadolu Feneri Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin saat 18.00 civarı sona ermesi bekleniyor.

Silivri su kesintisi

Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde sabah saat 11.46 sıralarında başlayan arıza kaynaklı su kesintisinin saat 17.00 civarında sona ermesi bekleniyor.