Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 3 Kasım İSKİ su kesintileri listesi

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 3 Kasım 2025 Pazartesi günü İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Şile ve Beykoz ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintilerinin detayları açıklandı. Vatandaşlar tarafından İstanbul Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 3 Kasım İSKİ su kesintileri listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 15:12

'un birçok ilçesinde 3 Kasım 2025 Pazartesi günü meydana geldi. tarafından su kesintileriyle ilgili arıza açıklaması yapıldı. Vatandaşlar tarafından İstanbul , , , su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintilerine neden olan arızaların tahmini bitiş tarihini açıkladı.

İstanbul Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 3 Kasım İSKİ su kesintileri listesi

İSTANBUL BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 3 KASIM?

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı olan Osmaniye Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ tarafından aktarılan bilgilere göre su kesintisi saat 13.17 sıralarında başladı. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanan su kesintisinin tahmini olarak saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

İstanbul Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 3 Kasım İSKİ su kesintileri listesi

İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ 3 KASIM

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Beyoğlu ilçesinin ise Bedrettin, Cami Kebir, Kocatepe ve Çatma Mescit Mahalleleri'nde su kesintisi meydana geldi.

İSKİ konuyla ilgili açıklamasında "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası" olduğunu duyurdu. Arızanın saat 16.30 civarında giderileceği ve bölgeye tekrardan suların verileceği belirtiliyor.

İstanbul Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 3 Kasım İSKİ su kesintileri listesi

İSTANBUL KAĞITHANE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kağıthane ilçesinin Emniyetevler Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı su kesintisi saat 14.45 sıralarında başladı. Kesinin saat 19.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

İstanbul Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 3 Kasım İSKİ su kesintileri listesi

İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ 3 KASIM

3 Kasım 2025 Pazartesi günü İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı olan Büyükdere, Kazım Karabekir Paşa, Maden, PTT Evleri, Rumeli Kavağı, Merkez, Çayırbaşı ve Yeni Mahalle bölgelerinde saat 12.17 sıralarında kesinti meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin saat 18.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

İstanbul Bakırköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 3 Kasım İSKİ su kesintileri listesi

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 KASIM

İstanbul'un Silivri ve Beykoz ilçelerine bağlı bazı mahallelerde de bugün su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı su kesintilerinden etkilenen mahalleler şöyle:

Beykoz su kesintisi

Anadolu Feneri Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin saat 18.00 civarı sona ermesi bekleniyor.

Silivri su kesintisi

Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde sabah saat 11.46 sıralarında başlayan arıza kaynaklı su kesintisinin saat 17.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

ETİKETLER
#istanbul
#beyoğlu
#sarıyer
#kağıthane
#su kesintisi
#iski
#bakırköy
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.