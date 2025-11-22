İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! 22 Kasım’da Elmalı, Büyükçekmece, Darlık barajlarında su seviyesi belli oldu

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre kentin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi de belli oldu. Buna göre Kazandere barajındaki su seviyesinin yüzde 1,82’lere kadar düşmesi tablonun vahim yanını gösterirken, Elmalı’da yüzde 50’yi geçen su seviyesi bir nebze de olsa içleri rahatlattı. İşte 22 Kasım İstanbul baraj doluluk oranlarına dair daha fazla ayrıntı…