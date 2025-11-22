İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! 22 Kasım’da Elmalı, Büyükçekmece, Darlık barajlarında su seviyesi belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre kentin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi de belli oldu. Buna göre Kazandere barajındaki su seviyesinin yüzde 1,82’lere kadar düşmesi tablonun vahim yanını gösterirken, Elmalı’da yüzde 50’yi geçen su seviyesi bir nebze de olsa içleri rahatlattı. İşte 22 Kasım İstanbul baraj doluluk oranlarına dair daha fazla ayrıntı…
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından paylaşılan 22 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları büyük ilgi görüyor. Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan megakentte yaz aylarının kurak geçmesi ve sonbaharda beklenen yağışların gelmemesi barajlardaki su seviyesini olumsuz etkilemişti. Kasım ayının son haftasına girilirken İSKİ’nin paylaştığı veriler de duruma ilişkin ayrıntıları gözler önüne serdi.
İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları konum, yüzölçümü, yağış rejimi, kaynak ve kullanım yoğunluğu gibi farklı parametreler nedeniyle farklılık gösteriyor. Bu kapsamda kimi barajlarda su seviyeleri yüzde 1’lere kadar düşerken kimi barajlardaki doluluk oranları yüze 50’lerin üzerinde yer alıyor. Kentin sahip olduğu baraj doluluk oranları ise 10 barajın ortalama su seviyesini gösteriyor.
İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 22 Kasım itibariyle İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 20,01’e geriledi.
22 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJLARININ TEKİL DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan günlük baraj doluluk oranlarına bakılarak geçmiş yıllarda aynı tarihlerdeki baraj doluluk oranlarını görmek mümkün. 22 Kasım 2025 tarihi itibariyle geçmişe doğru bakıldığında özellikle son yıllarda kentin barajlarındaki su seviyesinin hızlı bir düşüş gösterdiği görülüyor.
Son 10 yılın baraj doluluk oranlarına bakıldığında en yüksek su seviyesine 2015 yılında yüzde 64,82 ile ulaşıldığı görülüyor. Diğer yandan bugün ile karşılaştırıldığında en düşük seviyesinin ise 2025 yılında tespit edildiği ortaya çıkıyor. İşte yıllara göre karşılaştırmalı baraj doluluk oranları