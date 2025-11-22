Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! 22 Kasım’da Elmalı, Büyükçekmece, Darlık barajlarında su seviyesi belli oldu

Kasım 22, 2025 10:39
1
22 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre kentin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi de belli oldu. Buna göre Kazandere barajındaki su seviyesinin yüzde 1,82’lere kadar düşmesi tablonun vahim yanını gösterirken, Elmalı’da yüzde 50’yi geçen su seviyesi bir nebze de olsa içleri rahatlattı. İşte 22 Kasım İstanbul baraj doluluk oranlarına dair daha fazla ayrıntı…

2
22 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından paylaşılan 22 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları büyük ilgi görüyor. Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan megakentte yaz aylarının kurak geçmesi ve sonbaharda beklenen yağışların gelmemesi barajlardaki su seviyesini olumsuz etkilemişti. Kasım ayının son haftasına girilirken İSKİ’nin paylaştığı veriler de duruma ilişkin ayrıntıları gözler önüne serdi.

3
22 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları konum, yüzölçümü, yağış rejimi, kaynak ve kullanım yoğunluğu gibi farklı parametreler nedeniyle farklılık gösteriyor. Bu kapsamda kimi barajlarda su seviyeleri yüzde 1’lere kadar düşerken kimi barajlardaki doluluk oranları yüze 50’lerin üzerinde yer alıyor. Kentin sahip olduğu baraj doluluk oranları ise 10 barajın ortalama su seviyesini gösteriyor.

4
22 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

22 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 22 Kasım itibariyle İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 20,01’e geriledi.

5
22 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

22 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJLARININ TEKİL DOLULUK ORANLARI

  • Ömerli: 17,53
  • Darlık: 28,71
  • Elmalı: 50,42
  • Terkos: 22,23
  • Alibey: 12,37
  • Büyükçekmece: 21,81
  • Sazlıdere: 19,57
  • Istrancalar: 21,04
  • Kazandere: 1,82
  • Pabuçdere: 3,74

6
22 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

22 KASIM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

İSKİ tarafından paylaşılan günlük baraj doluluk oranlarına bakılarak geçmiş yıllarda aynı tarihlerdeki baraj doluluk oranlarını görmek mümkün. 22 Kasım 2025 tarihi itibariyle geçmişe doğru bakıldığında özellikle son yıllarda kentin barajlarındaki su seviyesinin hızlı bir düşüş gösterdiği görülüyor.

Son 10 yılın baraj doluluk oranlarına bakıldığında en yüksek su seviyesine 2015 yılında yüzde 64,82 ile ulaşıldığı görülüyor. Diğer yandan bugün ile karşılaştırıldığında en düşük seviyesinin ise 2025 yılında tespit edildiği ortaya çıkıyor. İşte yıllara göre karşılaştırmalı baraj doluluk oranları

7
22 kasim istanbul baraj doluluk oranlari

  • 2015: 64,82
  • 2016: 35,17
  • 2017: 55,36
  • 2018:48,64
  • 2019: 36,79
  • 2020: 26,34
  • 2021: 41,77
  • 2022: 35,47
  • 2023: 23,25
  • 2024:27,66
  • 2025:20,01

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.