SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Toplu paraya ihtiyacı olanlar dikkat! İsa Karakaş, BES için çok önemli taktik verdi

Kasım 22, 2025 09:24
1
BES/Bireysel Emeklilik Sistemi

BES/Bireysel Emeklilik Sistemi tasarruf için hem ekonomi hem de vatandaş açısından katkı sağlıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, BES'te yeni dönemin başladığını, devlet katkısının artacağını, Torba Yasa'daki kapsamı ve birikimi, ev alırken, çocuk okuturken, evlenirken kullanmanın yollarını açıkladı.

2
bes vergi kesintisi

Bilinçli bir şekilde BES yatırımını yönetenler işin sonunda yüklü miktarda toplu para kazandığını belirten Karakaş, BES’te yapılan vergi kesintilerinin mevduat ve diğer para fonlarına göre daha düşük olduğunu belirtti. Ayrıca yüzde 30 devlet katkısının büyük avantaj olduğunu hatırlattı.
 

3
bes

Artık BES bozulmadan belirli hallerde para çekmenin mümkün olduğunu ifade eden Karakaş, TBMM’de işlem gören Torba Kanunla devlet katkısını %50’ye kadar artırmaya ya da sıfıra kadar düşürmeye yetki verilmesinin de söz konusu olduğunu bildirdi.
 

4
devlet katkısı

Karakaş, "Devlet katkısı üst limiti her sene değişmektedir. 2025 yılı içerisinde devlet katkısı üst limit olan 93.619,80 TL’dir. Bu rakamın tamamını kesenize koymanız için bu yıl en az 312.066 TL katkı payı ödemeniz elzem. Örneğin yatırdığınız 10 bin TL, kâr ve getiri hariç sadece devlet katkısıyla 13 bin TL oluyor" diyerek örneklendirdi.
 

5
YÜZDE 50'YE KADAR YÜKSELEBİLİR

Önümüzdeki sene bu miktarın daha da artacağını belirten Karakaş, "em asgari ücret kaynaklı artış hem de tasarrufu artırmak isteyen hükûmet yeni yasal değişiklikle %30’luk oranı %50’ye kadar yükseltebilir. Zira devlet katkısı 2022 yılına kadar %25 iken %30’a çıkarılmıştı" dedi.
 

6
bes

Evlenecekler için de kullanılabileceğini ifade eden Karakaş, "En az 5 yıldır BES’teysen birikiminin %50’sine kadar nakit çekebiliyorsun. Tek şart: Nikâhı 2 ay önce veya 2 ay sonra kıymış olmak ve e-Devlet’ten nüfus kayıt örneğini göstermek" diyerek yol gösterdi.
 

7
tapu bes

Karakaş, en az 5 yıldır sistemde olan ve tapuda adının en az yüzde 50 geçmesi durumunda ilk kez ev alacaklar için birikiminizi çekebileceğinizi vurguladı.
 

8
para

Ayrıca  21 yaşını doldurmamış çocuğun örgün lisans programına kayıtlıysa BES’inden bir defaya mahsus %50’ye kadar çekebileceğini söyledi.
 

9
Afet bölgesi para

Afet bölgesinde yaşayanların afetten sonraki 6 ay içinde birikiminin %50’sini anında çekebildiğini ve “en az 5 yıl” şartı aranmadığını bildirdi.
 

