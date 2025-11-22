Toplu paraya ihtiyacı olanlar dikkat! İsa Karakaş, BES için çok önemli taktik verdi

Karakaş, "Devlet katkısı üst limiti her sene değişmektedir. 2025 yılı içerisinde devlet katkısı üst limit olan 93.619,80 TL’dir. Bu rakamın tamamını kesenize koymanız için bu yıl en az 312.066 TL katkı payı ödemeniz elzem. Örneğin yatırdığınız 10 bin TL, kâr ve getiri hariç sadece devlet katkısıyla 13 bin TL oluyor" diyerek örneklendirdi.

