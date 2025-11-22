Sağdan, sollama yapmak isterken ortalığı savaş alanına çevirdi: Kaza anı kamerada

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşanan olayda, seyir halinde olan otomobil sürücüsü; önündeki aracı sağdan, sollamak istediği esnada sollamak istediği araca ve park halindeki hafif ticari araca çarptı. Otomobilin çarpmasıyla park halindeki hafif ticari araç ve otomobil iş makinesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken hafif ticari araçta sürücüsünün araçta olmaması faciayı önledi. Kaza anıysa an be an kameraya yansıdı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.