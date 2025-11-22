21 Kasım Cuma reyting sonuçları 2025 || Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
21 Kasım 2025 reyting sonuçlarına dair detaylar televizyon dünyasına damga vurdu. Dün akşam Bir yandan geçtiğimiz sezonlarda izlenme oranlarını alt üst eden Kızılcık Şerbeti dizisi, bir yandan geniş izleyici kitlesiyle televizyonların en uzun soluklu yapımı haline gelen Arka Sokaklar, diğer yandan da yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Taşacak Bu Deniz dizisi aynı anda yayına girdi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
21 Kasım Cuma akşamı ekranlarda kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT1’de ise Taşacak Bu Deniz isimli diziler yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Her biri de dev bütçelerle hazırlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizilerin son bölümleri heyecan dolu olaylara ev sahipliği yaparken, bölümlerin sona ermesiyle bu sefer de reyting sonuçlarına ilişkin heyecan yaşanmaya başlandı…
Dün akşam Kanal D’de Arka Sokaklar 728. Bölümüyle, Show TV’de Kızılcık Şerbeti 114. Bölümüyle, TRT1’de ise Taşacak Bu Deniz 7. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde Star TV’de Salak Milyoner isimli yerli sinema filmi, ATV’de Buz Devri isimli yabancı sinema filmi yayınlanırken, Now TV’de Sakıncalı dizisinin tekrar bölümü ekranlara geldi. Ayrıca dün akşam TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşandı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 21 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.