21 Kasım Cuma reyting sonuçları 2025 || Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz…Dün en çok ne izlendi?

21 Kasım 2025 reyting sonuçlarına dair detaylar televizyon dünyasına damga vurdu. Dün akşam Bir yandan geçtiğimiz sezonlarda izlenme oranlarını alt üst eden Kızılcık Şerbeti dizisi, bir yandan geniş izleyici kitlesiyle televizyonların en uzun soluklu yapımı haline gelen Arka Sokaklar, diğer yandan da yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Taşacak Bu Deniz dizisi aynı anda yayına girdi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…