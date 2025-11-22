Hatalı hamlesi faciayı getirdi! İş makinesine böyle daldı!

Hatay'da otomobil sürücüsü, önündeki aracı sağdan geçmeye çalışınca, 2 araca ve park halindeki iş makinesine çarptı. Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sağından geçmeye çalışırken 2 araca çarptı. Otomobilin çarpmasıyla park halindeki hafif ticari araç ve otomobil, iş makinesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken hafif ticari araçta sürücüsünün araçta olmaması faciayı önledi. Kaza anıysa an be an kameraya yansıdı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.