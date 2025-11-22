Evin en kirli eşyası oymuş ama kimse farkında değil. Tuvaletten bile kirli olduğu ortaya çıktı

MASUM GÖRÜNEN SÜNGERLERİN GİZLİ DÜNYASI

Mutfak süngerleri, yapıları gereği gözenekli ve su tutan bir malzemeden üretilir ve bu gözenekli yapı, deterjanı köpürtmek ve lekeleri çıkarmak için harika bir fiziksel özellik olsa da mikrobiyolojik açıdan tam bir kabustur. Süngerin içinde hapsolan nem ve yemek artıkları, bakterilerin beslenmesi ve çoğalması için ideal bir zemin hazırlarken, bir süngeri kullandıktan sonra sıksanız bile içindeki nemli ortam saatlerce, hatta günlerce korunur. Uzmanlar, tek bir santimetreküp sünger dokusunda, dünya nüfusundan daha fazla bakteri bulunabileceğini belirtirken, bu bakteriler arasında zatürreye ve menenjite neden olabilen türlerin yanı sıra, gıda zehirlenmelerinin baş sorumlusu olan bakteriler de yer alıyor. Dolayısıyla, tabakları temizlediğinizi zannederken aslında onları milyonlarca bakteriyle sıvadığınız gerçeğiyle yüzleşmeniz gerekebilir.