İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 22 Kasım İstanbul elektrik kesintisi listesini yayınlandı! Fatih, Bahçelievler, Büyükçekmece en çok etkilenecek ilçeler

İstanbul’da 22 Kasım Cumartesi günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre Fatih, Bahçelievler, Büyükçekmece başta olmak üzere farklı ilçelerdeki kesintilerden yüzlerce mahalle etkilenecek. Kesintilerin bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşeceği belirtildi. “İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu ile BEDAŞ’ın yayınladığı 22 Kasım İstanbul elektrik kesintisi listesi ile cevabını buldu…
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’un farklı ilçelerinde etkili olacak ve büyük bir alanı kapsayacak elektrik kesintileri farklı saatlerde gerçekleşecek. Bazı bölgelerde sabah saat 09.00 itibariyle başlayan kesintiler, mesai saati bitimine kadar devam edecek. Bu nedenle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için 22 Kasım İstanbul elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
22 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri listesine göre Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli ilçeleri bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında planlanan elektrik kesintilerine maruz kalacak. Diğer yandan anlık gelişen arızalar ise gün içinde gerçekleşen operasyonlarla giderilmeye çalışılacak.
22 Kasım’da İstanbul’da elektrik kesintisinin yaşanacağı yerlere dair bilgiyi paylaşan Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) resmi internet sitesinde konuyla ilgili bilgileri tüm vatandaşların erişimine açtı. Kurumun www.bedas.com.tr adresli internet sitesinin ana sayfasında “Planlı kesintiler” bölümü yer alıyor. Ayrıca BEDAŞ mobil web sitesi ve BEDAŞ 186 uygulaması da elektrik kesintileri hakkında bilgi ve ihbar için vatandaşların kullanımına sunuluyor.