İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 22 Kasım İstanbul elektrik kesintisi listesini yayınlandı! Fatih, Bahçelievler, Büyükçekmece en çok etkilenecek ilçeler

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’un farklı ilçelerinde etkili olacak ve büyük bir alanı kapsayacak elektrik kesintileri farklı saatlerde gerçekleşecek. Bazı bölgelerde sabah saat 09.00 itibariyle başlayan kesintiler, mesai saati bitimine kadar devam edecek. Bu nedenle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için 22 Kasım İstanbul elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.