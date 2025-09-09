İstanbul Bayrampaşa su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İSKİ duyuru yaptı

Bugün İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor. Yaşanan arızadan dolayı ilçeye bağlı birçok mahalleye su verilemiyor.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Bayrampaşa su kesintisinin ne zaman, saat kaçta sona ereceği merak ediliyor.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 9 EYLÜL?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre Bayrampaşa ilçesinin Altıntepsi, Orta, Terazidere, Vatan ve Yenidoğan mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Arıza nedeniyle yaşanan su kesintisini gidermek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tahmini olarak bugün saat 17.00 civarında ise bitirilmesi öngörülüyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 EYLÜL

İstanbul genelinde yaşanan bütün su kesintileri İSKİ'nin resmi internet sitesinde paylaşılıyor. Vatandaşlar İSKİ'nin resmi internet sitesi sayesinde su kesintilerinin ne zaman biteceğine ulaşabiliyor. Ayrıca planlı su kesintileri de İSKİ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.