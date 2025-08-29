İstanbul Esenler, Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29 Ağustos elektrik kesintileri

29 Ağustos 2025 Cuma günü İstanbul'un Esenler ve Bakırköy ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. t tarafından açıklanan bilgilere göre bakım programı kapsamında elektrik kesintisi meydana geldi.

BEDAŞ resmi sosyal medya hesabından elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğiyle ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 AĞUSTOS

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Davutpaşa, Niğbolu, Yıldız Sk. / Namık Kemal Mah. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 30, 31, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3/1, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39/1 Çıkmaz, 41, 42, 43, Kosova, Kocayusuf, Namık Kemal Sokak, Yıldız, Çifte Havuzlar Mah., Kaan, Kocayusuf, Cesur, Esen, Eser, Han, Hüner, Kaan, Karlı, Kıvanç, Osmanlı, Sarıgöl, Sebil, Türksel, Yıldız ve Çağrı Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanıyor

BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre kesinti bakım program çalışması kapsamında meydana geldi. Sabah saat 09.00 sıralarında başlayan elektrik kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 29 AĞUSTOS?

Esenler ilçesinde olduğu gibi 29 Ağustos 2025 Cuma günü Bakırköy ilçesinde de yapılan bakım programı çalışması kapsamında bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi meydana geldi.

Çalışmalar kapsamında Zuhuratbaba Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Şenlikköy Mahallesi, Hürriyet ve Yeşilköy Sokak'ta elektrik kesintisi meydana geldi.

Zuhuratbaba Mahallesi'nde başlayan elektrik kesintisinin saat 13.00 civarında Şenlikköy ve Yeşilköy Mahallesi'nde başlayan kesintinin ise saat 17.30 civarında sona ereceği tahmin ediliyor.