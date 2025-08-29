Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul Esenler, Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29 Ağustos elektrik kesintileri

Bugün İstanbul'un Esenler ve Bakırköy ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan Bakırköy ve Esenler elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği belli oldu. BEDAŞ resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul Esenler, Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29 Ağustos elektrik kesintileri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 10:30

29 Ağustos 2025 Cuma günü 'un ve ilçelerinde yaşanıyor. t tarafından açıklanan bilgilere göre bakım programı kapsamında elektrik kesintisi meydana geldi.

resmi sosyal medya hesabından elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğiyle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Esenler, Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29 Ağustos elektrik kesintileri

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 AĞUSTOS

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Davutpaşa, Niğbolu, Yıldız Sk. / Namık Kemal Mah. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 30, 31, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3/1, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39/1 Çıkmaz, 41, 42, 43, Kosova, Kocayusuf, Namık Kemal Sokak, Yıldız, Çifte Havuzlar Mah., Kaan, Kocayusuf, Cesur, Esen, Eser, Han, Hüner, Kaan, Karlı, Kıvanç, Osmanlı, Sarıgöl, Sebil, Türksel, Yıldız ve Çağrı Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanıyor

BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre kesinti bakım program çalışması kapsamında meydana geldi. Sabah saat 09.00 sıralarında başlayan elektrik kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

İstanbul Esenler, Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29 Ağustos elektrik kesintileri

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 29 AĞUSTOS?

Esenler ilçesinde olduğu gibi 29 Ağustos 2025 Cuma günü Bakırköy ilçesinde de yapılan bakım programı çalışması kapsamında bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi meydana geldi.

Çalışmalar kapsamında Zuhuratbaba Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Şenlikköy Mahallesi, Hürriyet ve Yeşilköy Sokak'ta elektrik kesintisi meydana geldi.

Zuhuratbaba Mahallesi'nde başlayan elektrik kesintisinin saat 13.00 civarında Şenlikköy ve Yeşilköy Mahallesi'nde başlayan kesintinin ise saat 17.30 civarında sona ereceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#istanbul
#esenler
#elektrik kesintisi
#bakırköy
#bedaş
#Bakım Çalışması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.