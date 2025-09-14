Menü Kapat
İstanbul hava kaçta kararıyor? 14-15 Eylül gün batımının saati

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte günler giderek daha da kısalmaya başladı. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da hava kaçta karardığı merak ediliyor. 14-15 Eylül İstanbul gün batımı saati gündeme geldi.

İstanbul hava kaçta kararıyor? 14-15 Eylül gün batımının saati
, Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için 21 Haziran 2025 tarihinden itibaren gündüzler giderek kısalmaya başladı. 21 Aralık 2025 tarihine kadar ülkemizde gündüzlerin süresi daha da kısalmaya devam edecek.

Vatandaşlar tarafından ise 14-15 Eylül tarihlerinde 'da havanın kaçta karardığı merak ediliyor.

İstanbul hava kaçta kararıyor? 14-15 Eylül gün batımının saati

İSTANBUL'DA HAVA KAÇTA KARARIYOR 14-15 EYLÜL?

İstanbul'da 14 Eylül 2025 Pazar günü hava saat 06.44'te aydınlanmaya başladı. İstanbul'da 14 Eylül tarihinde ha 19.15'te kararacak. 15 Eylül tarihinde ise gündoğumu 1 dakika sonra 06.45'te gerçekleşecek. Gün batımı ise 2 dakika önce saat 19.13'te olacak.

Sahil yürüyüşü, fotoğraf çekimi veya açık hava etkinliklerine katılacaksanız bu saatlere dikkat etmenizde fayda olacaktır.

İstanbul hava kaçta kararıyor? 14-15 Eylül gün batımının saati

GÜNDÜZ, GECE NEDEN UZAR, KISALIR?

Gündüz ve gecelerin uzayıp kısalmasının temel sebebi, Dünya'nın eksen eğikliğinden dolayıdır. Dünya, Güneş etrafında dönerken ekseni 23,5 eğik olduğu için, yıl boyunca Güneş ışınlarının düşme açısı ve süresi değişir. Bu sebepten dolayı günler yıl içerisinde hem Kuzey Yarımküre'de, hem de Güney Yarımküre'de uzayıp kısalır.

