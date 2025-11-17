İstanbul Zeytinburnu su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 17 Kasım İSKİ suların geleceği saati duyurdu

Bugün (17 Kasım 2025 Pazartesi) İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Bugün sabah saat 08.20 sıralarında başlayan arıza kaynaklı su kesintisinin detayları İSKİ tarafından açıklandı.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Zeytinburnu su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 17 KASIM?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz, Gökalp, Kazlıçeşme, Merkez Efendi, Nuripaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan, Yeşiltepe ve Cırpıcı mahallerinde yaşanan su kesintisi saat 18.00'de sona erecek.

İSKİ tarafından yapılan arıza açıklamasında "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL ESENLER, GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'un Esenler ve Güngören ilçelerinde de su kesintisi yaşanıyor. Esenler ve Güngören'de yaşanan su kesintisinin sona ereceği saat şöyle:

Esenler Su kesintisi

Esenler ilçesinin Davutpaşa, Mimarsinan ve Nene Hatun ilçelerinde su kesintisi meydana geldi. 16 Kasım 2025 Pazar günü gece saatlerinde başlayan su kesintisinin bugün saat 12.00'de sona ermesi bekleniyor.

Güngören Su Kesintisi

İSKİ tarafından Güngören ilçesinin Gençosman Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin saat 12.00'de sona ereceğinin tahmin edildiği açıklandı.