İstanbul’da barajların doluluk oranları ne? İçme suyu sorunu var mı?

İstanbul’da sıcaklıklar artarak devam ederken baraj doluluk oranları, İSKİ tarafında yayınlanan güncel verilerle paylaşılıyor.

Günlük su kullanım miktarı İstanbul’da 3,5 milyon metreküp civarında seyrediyor.

Barajlardaki doluluk oranı da geçtiğimiz son 1 ayda yüzde 13,07 gerilemiş durumda.

Bu bağlamda Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Ömerli, Elmalı, Terkos, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyeleri merak ediliyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,21 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM