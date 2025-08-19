Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İstanbul’da barajların doluluk oranları ne? İçme suyu sorunu var mı?

Türkiye’de birçok ilde barajların kurumasıyla birlikte su kesintileri yaşanırken, İstanbul’da barajların doluluk oranları merak konusu oldu.

İstanbul’da barajların doluluk oranları ne? İçme suyu sorunu var mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 18:23

’da sıcaklıklar artarak devam ederken baraj doluluk oranları, İSKİ tarafında yayınlanan güncel verilerle paylaşılıyor.

Günlük su kullanım miktarı İstanbul’da 3,5 milyon metreküp civarında seyrediyor.

Barajlardaki da geçtiğimiz son 1 ayda yüzde 13,07 gerilemiş durumda.

Bu bağlamda Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Ömerli, Elmalı, Terkos, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyeleri merak ediliyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,21 olarak ölçüldü.

İstanbul’da barajların doluluk oranları ne? İçme suyu sorunu var mı?

İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM

  • Ömerli Barajı yüzde 42,53
  • Darlık Barajı yüzde 57,07
  • Elmalı Barajı yüzde 63,79
  • Alibey Barajı yüzde 28,6
  • Büyükçekmece Barajı yüzde 45,49
  • Sazlıdere Barajı yüzde 40,11
  • Terkos Barajı yüzde 50,28
  • Istrancalar Barajı yüzde 28,99,
  • Kazandere Barajı yüzde 28,11
  • Pabuçdere Barajı yüzde 36,95
