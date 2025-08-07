Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

İstanbul’da bugün yağmur var mı 7 Ağustos? Gece saatlerinde şimşekler durmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsü hakim oldu. İstanbul'da gece ara ara yağmur etkili olurken gözler bugün İstanbul'da yağmur durumuna çevrildi.

İstanbul’da bugün yağmur var mı 7 Ağustos? Gece saatlerinde şimşekler durmadı
07.08.2025
07.08.2025
saat ikonu 09:43

Sıcak günlerden bunalanlar heyecanla yağmasını bekliyordu. , Çarşamba akşamı ve perşembe sabahı için yağış uyarısında bulunmuştu.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI 7 AĞUSTOS?

7 Ağustos Perşembe günü tahminine göre 'da kapalı hava hakim olurken yağışların yerel olması bekleniyor. Dün gece için şimşek ve gök gürültülü sağanak uyarısı verilirken İstanbul'da yağış hakim oldu. MGM verilerine göre bugün İstanbul'da sağanak yağışın yerine yerel yağışlar bekleniyor.

İstanbul’da bugün yağmur var mı 7 Ağustos? Gece saatlerinde şimşekler durmadı

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM hava durumu tahminine göre İstanbul'da perşembe günü erken saatlerde kapalı hava hakim olurken ara ara yağış yaşanması bekleniyor. Çarşamba günü için sağanak verilmişti. Hava durumu raporuna göre bugün sabah saatlerinde yağış öngörüldü.

İstanbul’da bugün yağmur var mı 7 Ağustos? Gece saatlerinde şimşekler durmadı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#yağış uyarısı
#mgm
#Hava Durumu
#İstanbul
#Yağmur
#Aktüel
