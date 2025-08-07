İstanbul’da bugün yağmur var mı 7 Ağustos? Gece saatlerinde şimşekler durmadı

Sıcak günlerden bunalanlar heyecanla yağmur yağmasını bekliyordu. MGM, Çarşamba akşamı ve perşembe sabahı için yağış uyarısında bulunmuştu.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI 7 AĞUSTOS?

7 Ağustos Perşembe günü hava durumu tahminine göre İstanbul'da kapalı hava hakim olurken yağışların yerel olması bekleniyor. Dün gece için şimşek ve gök gürültülü sağanak uyarısı verilirken İstanbul'da yağış hakim oldu. MGM verilerine göre bugün İstanbul'da sağanak yağışın yerine yerel yağışlar bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM hava durumu tahminine göre İstanbul'da perşembe günü erken saatlerde kapalı hava hakim olurken ara ara yağış yaşanması bekleniyor. Çarşamba günü için sağanak yağış uyarısı verilmişti. Hava durumu raporuna göre bugün sabah saatlerinde yağış öngörüldü.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.