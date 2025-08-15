Menü Kapat
TGRT Haber
29°
İstanbul'da denize girmek yasak mı? 16-17 Ağustos Şile, Beykoz, Arnavutköy plajları son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'da denize girmek yasak mı sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar 16-17 Ağustos tarihlerinde Şile, Beykoz ve Arnavutköy'de denize girmenin yasak olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul'da denize girmek yasak mı? 16-17 Ağustos Şile, Beykoz, Arnavutköy plajları son durum
Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıya göre 'nde ve 16 Ağustos 2025 Cumartesi gününe kadar devam edecek.

MGM vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yaşanan uyarının ardından 'da hafta sonu denize girmenin yasak olup olmadığı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Şile, Beykoz ve Arnavutköy'de denize girmek yasak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

İstanbul'da denize girmek yasak mı? 16-17 Ağustos Şile, Beykoz, Arnavutköy plajları son durum

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI 16-17 AĞUSTOS?

Yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'da bazı ilçelerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

İstanbul Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dalga boyu yüksekliği nedeniyle 14-17 Ağustos tarihlerinde ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.

İstanbul'da denize girmek yasak mı? 16-17 Ağustos Şile, Beykoz, Arnavutköy plajları son durum

Beykoz'un yanı sıra Arnavutköy'de de denize girmek 12-17 Ağustos tarihlerinde yasaklandı. Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 12 Ağustos 2025 Salı, 13 Ağustos 2025 Çarşamba, 14 ağustos 2025 Perşembe, 15 ağustos 2025 Cuma, 16 ağustos 2025 Cumartesi, 17 ağustos 2025 Pazar Günleri denize girmek yasaklanmıştır."

İstanbul'da denize girmek yasak mı? 16-17 Ağustos Şile, Beykoz, Arnavutköy plajları son durum

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI 16-17 AĞUSTOS?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan son açıklamada 15 Ağustos 2025 Cuma günü denize girmek yasaklandı. 16-17 Ağustos tarihleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili Şile Kaymakamlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

