İstanbul
22°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da dolu yağışı bekleniyor mu? 27 Ekim AKOM açıklama yaptı

AKOM tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da 27-28 Ekim tarihlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına hakim olacak. AKOM sağanak nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarının ardından İstanbul'da dolu yağışı bekleniyor mu sorusu araştırılmaya başlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 16:33

'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenerek şeklinde eseceği ve beraberinde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı açıklandı.

Akşam saatlerinden itibaren ise Avrupa yakası, boğaz çevresi ve Anadolu yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği ifade edildi. AKOM tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar İstanbul'da yağışı bekleniyor mu sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR MU 27 EKİM?

AKOM'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yerel dolu olaylarının da görülebileceği belirtildi.

AKOM tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerimizden başlayarak salı akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, bugün 25 derecelere kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların 15-17 dereceler civarında gerileyeceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. İstanbul'un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI 28 EKİM?

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre İstanbul'da yarın (28 Ekim 2025 Salık) havanın sabah saatlerinde puslu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise gökgürültülü sağanak yağış görülecek. Gökgürültülü sağanak yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği belirtilirken hava sıcaklıklarının ise en düşük 12, en yüksek ise 20 derece olacağı belirtildi.

MGM tarafından yayımlanan İstanbul'un 28 Ekim saatlik tahmini şöyle:

ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağmur
#meteoroloji
#sel
#fırtına
#dolu
#Aktüel
TGRT Haber
