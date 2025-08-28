İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 30 Ağustos! İstanbul Valiliği alternatif güzergahları duyurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafında etkinlikler ve yürüyüşler düzenlenecek. Bu kapsamda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 30 AĞUSTOS

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

"D-100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi iki yönlü olarak, 10. Yıl Caddesi’nin, Edirnekapı’nın, Oğuzhan Caddesi’nin, Sofular Caddesi’nin, Halıcılar Caddesi’nin, Akdeniz Caddesi’nin, Akşemsettin Caddesi’nin, Ordu Caddesi’nin ve Atatürk Bulvarı’nın Aksaray ve Keçeci Meydan Sokağı’nın Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak. Hal Yolu’nun güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddelerinin Vatan Caddesi."

Valilik tarafından alternatif olan yollar da açıklandı. Vatandaşlar bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal yolunu kullanabilecek.

VATAN CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK 30 AĞUSTOS?

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü sabah sat 05.45 itibarıyla Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak. Etkinlik sonuna kadar Vatan Caddesi trafiğe kapalı olacak. Etkinliğin sona ermesinin ardından ise tekrardan trafiğe açılacak.