14°
Trafikte Gereği Yapıldı uygulaması başlıyor! Gören affetmeyecek

Trafik kazalarını ve kural ihlallerini önlemek adına trafik cezalarının artırılmasını getirecek kanun teklifi Meclis'e sunulurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Yerlikaya geliştirilen "Gereği Yapıldı" uygulamasıyla vatandaşlar tarafından tespit edilen kural ihlali yapan sürücüler video kaydına alınacak ve cezai işlem uygulanacak.

"Gereği Yapıldı" isminde bir aplikasyon hazırladıklarını aktaran Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana vatandaşların sosyal medya üzerinden ulaştırdıkları konularla ilgili yürüttükleri çalışmaları "Gereği Yapıldı" başlığıyla paylaştığını hatırlattı.

"GÖRDÜĞÜNÜ ÇEKİP BİZE GÖNDERECEK"

Vatandaşları bu şekilde bilgilendirdiklerini belirten Yerlikaya, "Bunu yaptığımız zaman, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölüm asayiş ve trafikle ilgili... Bir esnaf gördüğünü çekecek, bize gönderecek. Biz gereğini yapıp... Hem o hem de o ekranı izleyen herkes görecek." diye konuştu.

"KURALLARLA OYALANACAK HİÇ VAKTİMİZ YOK"

Trafik güvenliğinin, ulaşımın, yaşamın en önemli parçası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Artık şehirler büyüdü. Yani yüzde 90'ın üzerinde şehir hayatımız var. Evet, yollarımız iyi, her türlü imkanlarımız iyi. Ama kurallarla ilgili oyalanacak hiç vaktimiz yok. Caydırıcı kurallara sahip olmayla ilgili her oyalandığımız vakit, can kaybı demektir." dedi.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı boyunca denetimi güçlendirdiklerini, yasa dışı çakar kullanım oranını caydırıcı cezalarla 9 ayda yüzde 86 düşürdüklerini bildirdi.

"YASA DIŞI ÇAKAR DENETİMLERİ YÜZDE 350 ARTTI"

Yerlikaya, yasa dışı çakar kullanımına ilişkin denetimleri 30 Kasım 2024'ten bugüne kadar yüzde 350 artırdıklarını belirterek, "Cezai işlem yapılan kişi sayısı 8 binden 1320'ye düştü, yüzde 86. Yani bu iş tamamen bitecek, kimse bunu aklından bile geçiremez hale gelecek." dedi.

