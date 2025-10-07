Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sumud Filosu aktivisti Sena Polat: 'Abluka yıkılana kadar durmak yok'

Gazze'deki ablukayı yıkmak üzere yola çıkıp hukuksuz bir biçimde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivisti Sümeyye Sena Polat yurda döndü. Annesi eski AK Partili vekil İffet Polat ile buluşan aktivist, Gazze'de abluka yıkılana kadar durmayacaklarını vurguladı,

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 20:58

tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Sümeyye Sena Polat, annesi eski AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ile İstanbul'da buluştu.

Sumud Filosu aktivisti Sena Polat: 'Abluka yıkılana kadar durmak yok'

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 15 Türk aktivist, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı ile saat 18.50'de İstanbul Havalimanına ulaştı. Aktivistlerden Sümeyye Sena Polat, otobüsten iner inmez karşısında gördüğü annesi eski AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ile kucaklaştı.

Annesiyle kavuşmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Polat, Türk ailelerine çocuklarını türküleriyle, Filistin tarihini öğreterek büyüttükleri için teşekkür etti.

Sumud Filosu aktivisti Sena Polat: 'Abluka yıkılana kadar durmak yok'

"GAZZE'Yİ YÜZ KERE YIKSALAR YÜZ BİRİNCİ KEZ İNŞA EDECEĞİZ"

Polat, "Ailelerimizin desteği olmasaydı biz hiçbir şekilde gidemezdik. En önemlisi bütün gözler Gazze'de, ateşkes olana kadar durmak yok. Gazze'deki ablukayı kırana kadar, Gazze özgür olana kadar durmak yok. Gazze'yi yüz kere de yıksalar, yüz birinci kez inşa edeceğiz. Karadan, sudan, havadan nereden olursa olsun, Gazze'yi savunmaya temsil etmeye devam edeceğiz. O filolarda milyonlarca insan olmak istiyordu ama orada olmanın önemi yok, hepimiz Gazze'yi düşünüyoruz." diye konuştu.

Sumud Filosu aktivisti Sena Polat: 'Abluka yıkılana kadar durmak yok'

"ONLAR GAZZELİLERDEN KORKUYOR"

Mücadelenin bugün başlamadığını belirten Polat, bütün gözlerin Gazze'de olması gerektiğini kaydetti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ziyaretinde "Özgür Filistin" sloganı atıldığında hemen kenara çekildiğini anlatan Polat, "Onlar Gazzelilerden korkuyor. 4-5 yaşındaki Gazzeli çocuklardan bile korkuyorlar ve onlar bu korkuyla ömür boyu yaşamak zorunda. O toprakların onlara ait olmadığını biliyorlar. Hep bu huzursuzlukla yaşamlarını geçirecekler. İnşallah günün sonunda silahlara karşı sapan taşları, Gazze kazanacak. Filistin kazanacak. Gazze dünyayı özgürleştirecek." ifadelerini kullandı.

Polat, Gazze'nin "sabır ve direnç" olduğunu belirterek, hücrede kıblenin kolay bulunması için Gazzeliler tarafından kafes içinde kuş simgesiyle belli edildiğini anlattı.

Sumud Filosu aktivisti Sena Polat: 'Abluka yıkılana kadar durmak yok'

TEK BİR HEDEF VAR GAZZE ABLUKASINI KIRMAK

Anne İffet Polat ise kızıyla kavuşmanın heyecanını yaşadığını belirterek, Gazze'deki zulmün bir an evvel durması için yıllardır mücadele eden Türkiye'deki milyonlardan biri olduğunu kaydetti.

Sumud Filosu'nun Gazze'deki ablukayı yıkmak için bütün dünyanın vicdanı olarak yola çıktığını belirten Polat, "Onlar gerçekten birer kahraman, insanlık tarihine geçtiler, vicdanlarının sesini dinlediler. Dinleri, dilleri, etnik yapıları farklı olabilir ama tek bir hedef vardı Gazze'ydi, Gazze'ye ulaşıp o ablukayı kırmaktı." diye konuştu.

Polat, İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri kötü koşullarda tuttuğunu anımsatarak, "Hiç kimse vazgeçmiyor, tekrar filolar hazırlanıyor, şu anda yolda olanlar var. Bu iş büyüyerek devam edecek." dedi.

Kızını, tekrar bir filoya katılmak istese tutamayacağını belirten Polat, "Haklı bir davada günün sonunda fedakarlık yapmadan, bedel ödemeden hiçbir zafer kazanılamıyor. Gazze'de hayale sığmayacak işkenceler ve kayıplar var. Öyle bir dava için yola çıktığı için kızımla da açıkçası iftihar ediyorum. Benim kızım olduğu için değil, böyle bir insan olduğu için, böyle bir insanla yaşadığım için, bir araya geldiğim için... İmrendiğim bir insan, keşke ben de orada olsaydım, o gemide gitseydim." şeklinde konuştu.

"SURDA BİR GEDİK AÇILDI ARKASI GELECEK"

Polat, kızı ve filodakiler için endişe ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Şair, 'Anne olmak, bir demir dağı boynunda taşımak gibidir.' diyor. Şimdi o dağı hem taşıdık, hem merak ettik hem hedefine vasıl olsun dedik. Hem de ekibiyle beraber sağlıklı dönsünler istedik. Allah'a şükürler olsun hepsi gerçekleşti. Ablukayı belki fiziksel olarak kıramadık ama dünyada İsrail'in milletler ve devletler üzerinde kurduğu ablukayı kırdık. Bu yapı Allah'ın izniyle büyüyecek. Milletler çığ gibi bu gerçeğin de artık farkına vardılar. Kendi yöneticilerini, devletlerini bu konuda baskılayacaklarına inanıyorum. Bir çığır açıldı, surda bir gedik açıldı, inşallah arkası gelecek."

