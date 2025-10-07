Denizlerde sürpriz! 'Bu yıl olmaz' diyorlardı, Karadeniz'de yakalandı

Karadeniz'de palamut balığı sürpriz yaptı. Bu yıl tezgahlarda yerini hamsiye bırakması beklenen palamut bolluğu başladı. Deniz suyu sıcaklıklarının fırtınadan olumsuz etkilenmesi sebebiyle palamutun göç rotasını değiştirdiği konuşuluyordu.

3 BİN PALAMUT YAKALANDI

Sinop'un Türkeli ilçesinde, teknesiyle denize açılan balıkçı Erol Büyükbaş, sezonun ilk palamut avında yaklaşık 3 bin palamut yakalayarak limana döndü.Türkeli açıklarında sabah saatlerinde avlanan Büyükbaş, teknedeki yükünü ilçeye bağlı Güzelkent Balıkçı Barınağı'na getirdi.

KARADENİZ'DE PALAMUT SEZONU BAŞLADI

Ağlara takılan binlerce palamut, Karadeniz'de palamut sezonunun başladığını gösterdi.

Sezonun geç başladığını belirten Erol Büyükbaş, "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık, bunlar sezonun ilk palamutları. Sezon geç başladı ama umuyoruz ki devamı gelecektir." dedi

Balıkların bir bölümü toptancılara satılırken, kalan kısmı yerel pazarlarda tüketiciyle buluştu.