Galata Kulesi bu akşam kanayan yaraya dikkat çekti! Görenler yiten canları hatırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gazze'ye destek vermek amacıyla Galata Kulesi’nde bir değişiklik yapıldı.

Bakanlığın düzenlediği etkinlikte Filistin bayrağı, video yansıtma tekniği ile Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Bayrağı görenler İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında resmi verilere göre yiten yaklaşık 70 bin Filistinliyi hatırladı.

Filistin bayrağını gören yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Turistler, Galata Kulesi önünde bol bol fotoğraf çektirdi.